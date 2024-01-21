Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Зеленский настаивает на расследовании факта секретной видеозаписи журналистов arrow

Зеленский настаивает на расследовании факта секретной видеозаписи журналистов

21 января 2024 17:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский настаивает на расследовании факта секретной видеозаписи журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины должна расследовать факт тайной видеозаписи журналистов. Президент Украины Владимир Зеленский лично переговорил на эту тему с главой ведомства Василием Малюком.

Об этом глава государства рассказал в интервью британскому каналу Channel 4.

Читайте также:

Зеленский настаивает на расследовании

"Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что по данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело.

"Я лично пригласил главу СБУ, получил детали от генерального прокурора. И нужно найти ответы на все это. Поэтому Служба безопасности будет это расследовать, и все найдут", — заявил Зеленский.

Слежка за журналистами Bihus.Info

Ранее мы сообщали, что в интернете появилась видеозапись, на которой, как предполагается, сотрудники журналистского проекта Bihus.Info используют наркотики.

Напомним, что медиадвижение, объединяющее журналистов и экспертов-медийщиков, сообщило о системном давлении на независимых журналистов и расследователей. Он назвал это преступлением и призвал Президента Украины Владимира Зеленского, а также правоохранителей и гражданское общество, отреагировать на это.

Кроме того, журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные. По его словам, они пытались его запугать. Инцидент произошел 14 января.

Кроме того, руководитель журналистского проекта Bihus.Info Денис Бигус поделился предварительными данными их расследования о незаконном наблюдении за членами своей команды во время празднования Нового года. Журналисты выяснили, что в установке камер наблюдения в месте отдыха их команды участвовало по меньшей мере 30 неустановленных лиц.

Владимир Зеленский
СБУ
журналисты
Украина
расследование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

8 января 2024

06:40 Сколько стоит 1 г золота в Украине — цена на драгоценные металлы в январе

Актуальное по теме