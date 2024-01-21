Зеленский настаивает на расследовании факта секретной видеозаписи журналистов
Служба безопасности Украины должна расследовать факт тайной видеозаписи журналистов. Президент Украины Владимир Зеленский лично переговорил на эту тему с главой ведомства Василием Малюком.
Об этом глава государства рассказал в интервью британскому каналу Channel 4.
Зеленский настаивает на расследовании
"Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", — подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что по данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело.
"Я лично пригласил главу СБУ, получил детали от генерального прокурора. И нужно найти ответы на все это. Поэтому Служба безопасности будет это расследовать, и все найдут", — заявил Зеленский.
Слежка за журналистами Bihus.Info
Ранее мы сообщали, что в интернете появилась видеозапись, на которой, как предполагается, сотрудники журналистского проекта Bihus.Info используют наркотики.
Напомним, что медиадвижение, объединяющее журналистов и экспертов-медийщиков, сообщило о системном давлении на независимых журналистов и расследователей. Он назвал это преступлением и призвал Президента Украины Владимира Зеленского, а также правоохранителей и гражданское общество, отреагировать на это.
Кроме того, журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные. По его словам, они пытались его запугать. Инцидент произошел 14 января.
Кроме того, руководитель журналистского проекта Bihus.Info Денис Бигус поделился предварительными данными их расследования о незаконном наблюдении за членами своей команды во время празднования Нового года. Журналисты выяснили, что в установке камер наблюдения в месте отдыха их команды участвовало по меньшей мере 30 неустановленных лиц.
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