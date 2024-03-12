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Збільшення кількості контингенту США у Польщі — як Байден відреагував на заклик Дуди

12 березня 2024 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Збільшення кількості контингенту США у Польщі — як Байден відреагував на заклик Дуди
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував заклик президента Польщі Анджея Дуди щодо збільшення контингенту американських військових у його країні. За його словами, в цьому немає потреби.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 12 березня.

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"Немає потреби у додаткових військах на польському кордоні, але завтра я зустрічаюся з прем'єр-міністром", — сказав Байден напередодні зустрічі в Білому домі з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єром Дональдом Туском.

Що передувало

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоче збільшити кількість американського військового контингенту на своїй території.

У понеділок, 11 березня, він провів засідання Ради нацбезпеки, на якому сказав свою ідею. За словами Дуди, Варшаві потрібно більше американських військових, техніки для України та гарантії того, що заяви Трампа про НАТО "є лише пустими словами".

Наразі на території Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових.

Нагадаємо, 8 березня Байден проголосив свою промову до Конгресу. Звернення очільник країни розпочав зі згадки про допомогу для України.

Також американський лідер закликав надати Києву зброю, щоб Збройні сили продовжували протистояти Росії та врешті зупинили російського диктатора Володимира Путіна. 

Джо Байден
Польща
США
Анджей Дуда
військові

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