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Байден ще на рік продовжив санкції проти Росії, які діють з 2014 року

4 березня 2024 20:26
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Байден ще на рік продовжив санкції проти Росії, які діють з 2014 року
Президент США Джо Байден. Фото: google.com
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Байден ще на рік продовжив дію надзвичайного стану, який запровадили ще у 2014 році через російську анексію Криму та вторгнення на Донбас. Це включає й продовження санкцій проти РФ. 

Про це йдеться в указі на сайті Білого дому

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Надзвичайний стан через російське вторгнення в Україну запровадили у США ще 6 березня 2014 року. Тоді указ підписав колишній президент Америки Барак Обама. 

Після цього указ розширювали, додаючи, зокрема, санкції проти Росії. 

Останнє розширення відбулося 21 лютого 2022 року, коли Росія визнала так звані ЛНР та ДНР. Згідно з указом, це суперечило Мінським угодам і становило загрозу миру, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України, а отже й національній безпеці США.

"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.  З цієї причини надзвичайний стан повинен продовжувати діяти після 6 березня 2024 року", — йдеться в новому указі від 4 березня.

Нагадаємо, в США продовжили термін перебування в країні для біженців. Тепер українці, що легально вʼїхали в країну, можуть перебувати там 2 роки. 

Тим часом Америка готується до президентських виборів. Наразі в перегонах Дональд Трамп випереджає Байдена в семи штатах.

Джо Байден
санкції проти Росії
США
санкції
Крим

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