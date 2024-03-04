Байден еще на год продлил санкции против России, действующие с 2014 года

Президент США Джо Байден. Фото: google.com

Мария Кагал Редактор международного отдела

Байден еще на год продлил действие чрезвычайного положения, которое ввели еще в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вторжения в Донбасс. Это включает и продление санкций против РФ.

Об этом говорится в указе на сайте Белого дома.

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Байден продлил чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение из-за российского вторжения в Украину было введено в США еще 6 марта 2014 года. Тогда указ подписал бывший президент Америки Барак Обама.

После этого указ расширялся, добавляя, в частности, санкции против России.

Последнее расширение произошло 21 февраля 2022, когда Россия признала так называемые ЛНР и ДНР. Согласно указу, это противоречило Минским соглашениям и представляло угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а значит и национальной безопасности США.

"Действия и политика, о которых идет речь в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение должно продолжать действовать после 6 марта 2024 года", — говорится в новом указе от 4 марта.

Напомним, в США продлили срок пребывания в стране для беженцев. Теперь украинцы, легально въехавшие в страну, могут находиться там 2 года.

Тем временем Америка готовится к президентским выборам. В гонке Дональд Трамп опережает Байдена в семи штатах.