Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден еще на год продлил санкции против России, действующие с 2014 года arrow

Байден еще на год продлил санкции против России, действующие с 2014 года

4 марта 2024 20:26
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Байден еще на год продлил санкции против России, действующие с 2014 года
Президент США Джо Байден. Фото: google.com
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Байден еще на год продлил действие чрезвычайного положения, которое ввели еще в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вторжения в Донбасс. Это включает и продление санкций против РФ.

Об этом говорится в указе на сайте Белого дома.

Читайте также:

Байден продлил чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение из-за российского вторжения в Украину было введено в США еще 6 марта 2014 года. Тогда указ подписал бывший президент Америки Барак Обама.

После этого указ расширялся, добавляя, в частности, санкции против России.

Последнее расширение произошло 21 февраля 2022, когда Россия признала так называемые ЛНР и ДНР. Согласно указу, это противоречило Минским соглашениям и представляло угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а значит и национальной безопасности США.

"Действия и политика, о которых идет речь в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение должно продолжать действовать после 6 марта 2024 года", — говорится в новом указе от 4 марта.

Напомним, в США продлили срок пребывания в стране для беженцев. Теперь украинцы, легально въехавшие в страну, могут находиться там 2 года.

Тем временем Америка готовится к президентским выборам. В гонке Дональд Трамп опережает Байдена в семи штатах.

Джо Байден
санкции против России
США
санкции
Крым

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году