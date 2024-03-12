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Увеличение количества контингента США в Польше — как Байден отреагировал на призыв Дуды

12 марта 2024 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Увеличение количества контингента США в Польше — как Байден отреагировал на призыв Дуды
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал призыв президента Польши Анджея Дуды об увеличении контингента американских военных в его стране. По его словам, в этом нет нужды.

Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 12 марта.

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"Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром", — сказал Байден накануне встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Дональдом Туском.

Что предшествовало

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет увеличить количество американского военного контингента на своей территории.

В понедельник, 11 марта, он провел заседание Совета нацбезопасности, на котором сказал свою идею. По словам Дуды, Варшаве нужно больше американских военных, техники для Украины и гарантии того, что заявления Трампа о НАТО "являются лишь пустыми словами".

В настоящее время на территории Польши находится около 10 тысяч американских военных.

Напомним, 8 марта Байден провозгласил свою речь в Конгресс. Обращение глава государства начал с упоминания о помощи для Украины.

Также американский лидер призвал предоставить Киеву оружие, чтобы Вооруженные силы продолжали противостоять России и наконец остановили российского диктатора Владимира Путина.

Джо Байден
Польша
США
Анджей Дуда
военные

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