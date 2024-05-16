Затримано ділків, які продавали ухилянтам "консульські" посвідчення для виїзду за кордон

Перевірка документів за кордоном. Фото: slovopravdy.com.ua

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Цього разу силовики викрили ділків, які продавали ухилянтам "консульські" посвідчення для втечі за кордон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в четвер, 16 травня.

Читайте також:

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

Для підробок фігуранти використовували підпільну типографію

На Київщині СБУ затримала трьох ділків, які продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників "почесних консульств іноземних країн в Україні".

Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в "документи" і додавали їхні фотокартки.

За зовнішнім виглядом підробка була високої якості і дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка.

Підроблені посвідчення працівників "почесних консульств іноземних країн в Україні". Фото: СБУ

Придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військкоматів та уникнути призову. Також організатори "схеми" надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.

Вартість усього "пакету послуг" становила 10 тисяч доларів з одного військовозобов’язаного.

За даними слідства, фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих.

Підпільна типографія. Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки "на гарячому", коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

Слідчі повідомили затриманим про підозру. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми". Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Словаччині різко зросла кількість українців призовного віку, які нелегально втекли від війни в країну. Там вважають, що причиною цьому є новий закон про мобілізацію, який 18 травня набуде чинності.

Як відомо, для українців мобілізаційного віку, які свідомо уникають призову, можуть обмежити надання адміністративних послуг.

Втім, це не зупиняє чоловіків від спроб втекти з країни, яка у війні, і вони вдаються до екзотичних способів.

А деякі зустрічають свою смерть на шляху до втечі. Нещодавно ми писали про те, що у річці Тиса, яка поруч з кордоном Румунії, виявили шість тіл чоловіків мобілізаційного віку.