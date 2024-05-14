СБУ і Нацполіція затримали чоловіків, які продавали трофейну снайперську зброю і вибухівку

Вилучена зброя у фігурантів. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки разом із Національною поліцією затримали п'ятьох ділків, які намагалися продати зброю представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Донецької та Харківської областей. Серед вилученого у них — російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети та вибухівка.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у вівторок, 14 травня.

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Злочинне угруповання на Донеччині

Затримано злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровщини. Вони продавали бойові засоби ураження, які вивозили із місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.

Затримані чоловіки. Фото: Служба безпеки України

"Співробітники СБУ затримали фігурантів "на гарячому" під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22. Крім того, під час обшуків у помешканнях учасників банди вилучено арсенал бойових гранат, автоматів Калашникова та гранатометів", — йдеться у повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки, затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Схрон зі зброєю та боєприпасами на Харківщині

На території приватного домоволодіння військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Як виявилось, там була підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.

За даними слідства, схованку з нелегальним "цехом" облаштував власник помешкання — водій місцевої військової частини. Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету.

Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено: три кг пластиду, понад сотню бойових гранат, десять протитанкових, мінометних та протипіхотних мін, ручний кулемет Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова, два протитанкових ракетних комплекси "Метис", реактивний піхотний вогнемет і понад десять тисяч набоїв різного калібру.

Речі, які були вилучені під час обшуку. Фото: Служба безпеки України

"Усе вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ. За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності", — пише пресслужба СБУ.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері Східного регіону.

Нагадаємо, що у Києві Служба безпеки України затримала ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Також на днях СБУ викрила на Київщині п’ятьох осіб, які займалися інформаційно-підривною діяльністю на користь РФ, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні. Блогери створювали провокативні стріми та публікації про ЗСУ, в тому числі про представників військкоматів.