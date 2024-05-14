СБУ и Нацполиция задержали мужчин, продававших трофейное снайперское оружие и взрывчатку

Изъятое оружие у фигурантов. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности вместе с Национальной полицией задержали пятерых дельцов, пытавшихся продать оружие представителям криминальных кругов в прифронтовых районах Донецкой и Харьковской областей. Среди изъятого у них — российские автоматы АК-12, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы и взрывчатка.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 14 мая.

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Преступная группировка в Донецкой области

Задержана преступная группировка, в которую входили четверо жителей Днепропетровщины. Они продавали боевые средства поражения, вывозимые из мест бывших боеприкосновений вблизи линии фронта.

Задержанные мужчины. Фото: Служба безопасности Украины

"Сотрудники СБУ задержали фигурантов "на горячем" во время сбыта двух реактивных противотанковых гранат РПГ-22. Кроме того, во время обысков в помещениях участников банды изъят арсенал боевых гранат, автоматов Калашникова и гранатометов",— говорится в сообщении.

По материалам Службы безопасности, задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Тайник с оружием и боеприпасами на Харьковщине

На территории частного домовладения военная контрразведка СБУ обнаружила большой тайник с оружием и боеприпасами. Как оказалось, там была подпольная мастерская по ремонту и восстановлению поврежденных средств поражения.

По данным следствия, тайник с нелегальным "цехом" обустроил владелец дома — водитель местной воинской части. Отремонтированное вооружение он планировал продать в даркнете, где потенциальными клиентами были представители криминалитета.

Во время обыска у дома фигуранта изъято: три кг пластида, более сотни боевых гранат, десять противотанковых, минометных и противопехотных мин, ручной пулемет Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова, два противотанковых ракетных комплекса "Метис", реактивный пехотный огнемет и более тысяч калибра.

Вещи, изъятые во время обыска. Фото: Служба безопасности Украины

"Все изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы на нужды ВСУ. По разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности", — пишет пресс-служба СБУ.

Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в оборонной сфере Восточного региона.

Напомним, что в Киеве Служба безопасности Украины задержала дельцов, предлагавших полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также на днях СБУ разоблачила в Киевской области пять человек, которые занимались информационно-подрывной деятельностью в пользу РФ, в том числе работали на срыв мобилизации в Украине. Блогеры создавали провокационные стримы и публикации об ВСУ, в том числе о представителях военкоматов.