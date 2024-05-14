СБУ и Нацполиция задержали мужчин, продававших трофейное снайперское оружие и взрывчатку

СБУ и Нацполиция задержали дельцов, продававших трофейное снайперское оружие криминалитета
Служба безопасности вместе с Национальной полицией задержали пятерых дельцов, пытавшихся продать оружие представителям криминальных кругов в прифронтовых районах Донецкой и Харьковской областей. Среди изъятого у них — российские автоматы АК-12, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы и взрывчатка.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 14 мая.
Преступная группировка в Донецкой области
Задержана преступная группировка, в которую входили четверо жителей Днепропетровщины. Они продавали боевые средства поражения, вывозимые из мест бывших боеприкосновений вблизи линии фронта.
"Сотрудники СБУ задержали фигурантов "на горячем" во время сбыта двух реактивных противотанковых гранат РПГ-22. Кроме того, во время обысков в помещениях участников банды изъят арсенал боевых гранат, автоматов Калашникова и гранатометов",— говорится в сообщении.
По материалам Службы безопасности, задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Тайник с оружием и боеприпасами на Харьковщине
На территории частного домовладения военная контрразведка СБУ обнаружила большой тайник с оружием и боеприпасами. Как оказалось, там была подпольная мастерская по ремонту и восстановлению поврежденных средств поражения.
По данным следствия, тайник с нелегальным "цехом" обустроил владелец дома — водитель местной воинской части. Отремонтированное вооружение он планировал продать в даркнете, где потенциальными клиентами были представители криминалитета.
Во время обыска у дома фигуранта изъято: три кг пластида, более сотни боевых гранат, десять противотанковых, минометных и противопехотных мин, ручной пулемет Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова, два противотанковых ракетных комплекса "Метис", реактивный пехотный огнемет и более тысяч калибра.
"Все изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы на нужды ВСУ. По разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности", — пишет пресс-служба СБУ.
Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в оборонной сфере Восточного региона.
Напомним, что в Киеве Служба безопасности Украины задержала дельцов, предлагавших полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Также на днях СБУ разоблачила в Киевской области пять человек, которые занимались информационно-подрывной деятельностью в пользу РФ, в том числе работали на срыв мобилизации в Украине. Блогеры создавали провокационные стримы и публикации об ВСУ, в том числе о представителях военкоматов.
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