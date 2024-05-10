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СБУ затримала блогерів, які під час стримів видавали місця базування військових

10 травня 2024 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
СБУ затримала блогерів, які під час стримів видавали місця базування військових
Затримання блогерів. Фото: СБУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

СБУ викрила на Київщині п’ятьох осіб, які займалися інформаційно-підривною діяльністю на користь РФ, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні. Блогери створювали провокативні стріми та публікації про ЗСУ, в тому числі про представників військкоматів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram у п'ятницю, 11 травня. 

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Вони готували постановочні сюжети для російської пропаганди, включаючи міжнародну аудиторію.

Фігуранти поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці дані могли бути використані агресором для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування ЗСУ.

Одним із затриманих є киянин, який знімав стріми в YouTube поблизу місць базування військовослужбовців ЗСУ у столиці. Він не лише розголошував локації, а й поширював фейкові новини про військових у своїх коментарях.

СБУ затримала блогерів, які під час стримів видавали місця базування військових - фото 1
Затримання блогерів. Фото: СБУ / Telegram

Також викрили водія столичного таксі, який адміністрував мережу анонімних Telegram-каналів. Він розповсюджував російські наративи щодо мобілізації в Україні та інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів.

Третій затриманий — мешканець Києва, який закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

Ще двоє зловмисників з Київщини поширювали місцезнаходження українських захисників у спеціалізованих групах та чат-ботах популярних месенджерів.

Наразі всім п’ятеро фігурантів повідомлено про підозру. Їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала блогерів, які під час стримів видавали місця базування військових - фото 2
Скриншот допису СБУ 

Нагадаємо раніше на Харківщині працівники Служби безпеки затримали інформатора, який збирав і передавав Росії дані про лінії оборони Харкова та області. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

Також ми писали, що Служба безпеки України розкрила і затримала зрадника, який збирав розвіддані про Сили оборони на Миколаївщині для ФСБ Росії. Чоловіку загрожує понад десять років ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ
ЗСУ
блогери
пропаганда
війна в Україні
ТЦК та СП

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