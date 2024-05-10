СБУ задержала блоггеров, которые во время сдержания выдавали места базирования военных

Задержание блогеров. Фото: СБУ / Telegram

СБУ разоблачила в Киевской области пять человек, которые занимались информационно-подрывной деятельностью в пользу РФ, в том числе работали на срыв мобилизации в Украине. Блогеры создавали провокационные стримы и публикации об ВСУ, в том числе о представителях военкоматов.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в пятницу, 11 мая.

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Они готовили постановочные сюжеты для российской пропаганды, включая международную аудиторию.

Фигуранты распространяли информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников. Эти данные могли быть использованы агрессором для осуществления прицельных ракетно-дроновых ударов по местам нахождения ВСУ.

Одним из задержанных является киевлянин, снимавший стрим в YouTube вблизи мест базирования военнослужащих ВСУ в столице. Он не только разглашал локации, но и распространял фейковые новости о военных в своих комментариях.

Задержание блогеров. Фото: СБУ / Telegram

Также разоблачили водителя столичного такси, администрировавшего сеть анонимных Telegram-каналов. Он распространял российские нарративы по мобилизации в Украине и информацию о местонахождении чиновников военкоматов.

Третий задержан — житель Киева, призвавший к срыву мобилизации из-за силового сопротивления представителям ТЦК.

Еще двое злоумышленников из Киевской области распространяли местонахождение украинских защитников в специализированных группах и чат-ботах популярных мессенджеров.

В настоящее время всем пятерым фигурантов сообщили о подозрении. Им может грозить до 8 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, ранее на Харьковщине сотрудники Службы безопасности задержали информатора, который собирал и передавал России данные о линиях обороны Харькова и области. Пока злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины раскрыла и задержала предателя, собиравшего разведданные о Силах обороны в Николаевской области для ФСБ России. Мужчине грозит более десяти лет заключения с конфискацией имущества.