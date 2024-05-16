Задержаны дельцы, которые продавали уклонистам "консульские" удостоверения для выезда за границу

Проверка документов за границей. Фото: slovopravdy.com.ua

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. На этот раз силовики разоблачили делков, которые продавали уклонистам "консульские" удостоверения для бегства за границу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 16 мая.

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Для подделок фигуранты использовали подпольную типографию

В Киевской области СБУ задержала трех дельцов, которые продавали уклонистам фейковые удостоверения работников "почетных консульств иностранных стран в Украине".

Фигуранты вписывали персональные данные своих клиентов в "документы" и добавляли их фотографии.

По внешнему виду подделка была высокого качества и очень напоминала дипломатические удостоверения установленного образца.

Поддельные удостоверения работников "почетных консульств иностранных стран" в Украине. Фото: СБУ

Приобретя фальшивку, уклонисты ее использовали, чтобы ввести в заблуждение представителей военкоматов и избежать призыва. Также организаторы "схемы" предоставляли своим клиентам советы по незаконному пересечению границы с использованием фейковых документов.

Стоимость всего "пакета услуг" составляла 10 тысяч долларов из одного военнообязанного.

По данным следствия, фигуранты производили подделки в подпольной типографии, организованной на базе производственных мощностей своих знакомых.

Подпольная типография. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали трех организаторов сделки "на горячем", когда они получали деньги за организацию побега уклониста за границу.

Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

Следователи сообщили задержанным о подозрении. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме". Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Словакии резко возросло количество украинцев призывного возраста, нелегально сбежавших от войны в страну. Там считают, что причиной тому новый закон о мобилизации, который 18 мая вступит в силу.

Как известно, для украинцев мобилизационного возраста, сознательно избегающих призыва, могут ограничить предоставление административных услуг.

Впрочем, это не останавливает мужчин от попыток бежать из страны, которая в войне, и они прибегают к экзотическим способам.

А некоторые встречают свою смерть на пути к бегству. Недавно мы писали о том, что в реке Тиса, которая находится рядом с границей Румынии, обнаружили шесть тел мужчин мобилизационного возраста.