Задержаны дельцы, которые продавали уклонистам "консульские" удостоверения для выезда за границу
Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. На этот раз силовики разоблачили делков, которые продавали уклонистам "консульские" удостоверения для бегства за границу.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 16 мая.
Для подделок фигуранты использовали подпольную типографию
В Киевской области СБУ задержала трех дельцов, которые продавали уклонистам фейковые удостоверения работников "почетных консульств иностранных стран в Украине".
Фигуранты вписывали персональные данные своих клиентов в "документы" и добавляли их фотографии.
По внешнему виду подделка была высокого качества и очень напоминала дипломатические удостоверения установленного образца.
Приобретя фальшивку, уклонисты ее использовали, чтобы ввести в заблуждение представителей военкоматов и избежать призыва. Также организаторы "схемы" предоставляли своим клиентам советы по незаконному пересечению границы с использованием фейковых документов.
Стоимость всего "пакета услуг" составляла 10 тысяч долларов из одного военнообязанного.
По данным следствия, фигуранты производили подделки в подпольной типографии, организованной на базе производственных мощностей своих знакомых.
Сотрудники СБУ задержали трех организаторов сделки "на горячем", когда они получали деньги за организацию побега уклониста за границу.
Следователи сообщили задержанным о подозрении. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме". Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Словакии резко возросло количество украинцев призывного возраста, нелегально сбежавших от войны в страну. Там считают, что причиной тому новый закон о мобилизации, который 18 мая вступит в силу.
Как известно, для украинцев мобилизационного возраста, сознательно избегающих призыва, могут ограничить предоставление административных услуг.
Впрочем, это не останавливает мужчин от попыток бежать из страны, которая в войне, и они прибегают к экзотическим способам.
А некоторые встречают свою смерть на пути к бегству. Недавно мы писали о том, что в реке Тиса, которая находится рядом с границей Румынии, обнаружили шесть тел мужчин мобилизационного возраста.
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