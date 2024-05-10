У Словаччині вдвічі зросла кількість ухилянтів з України

Поліція затримала ухилянтів на Словацькому кордоні. Фото: ілюстративне, Ужгородська окружна прокуратура

У Словаччині різко зросла кількість українців призовного віку, які нелегально втекли від війни в країну. Там вважають, що причиною цьому є новий закон про мобілізацію, який 18 травня набуде чинності.

Про це повідомляє Barron's.

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У четвер, 9 травня, уряд Словаччини заявив, що кількість українців, які тікають від мобілізації, зросла вдвічі. Зокрема за перші чотири місяці 202 року словацькі прикордонники затримали 338 українців. Для прикладу за той же період 2023 року прикордонники затримали 166 ухилянтів.

"У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. За аналогічний період минулого року ця цифра становила чотири особи", — повідомила речниця словацької прикордонної поліції Агнеса Коперніцка.

Що роблять з ухилянтами на кордоні

Коперницька зазначила, що українських чоловіків, які нелегально перетинають кордон, затримують, а потім видають їм дозвіл на перебування в Словаччині і відпускають. Навіть траплялися випадки, коли серед втікачів був й сам український прикордонник.

"З початку війни не було жодного випадку реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну", — сказала вона та додала, що у березні 2024 року кордон перетнув навіть співробітник українського прикордонного патруля, який не мав при соб зброї та був одягнутий у цивільний образ.

За офіційними підрахунками прикордонників Словаччини, з моменту повномасштабного вторгнення Росії, на україно-словацькому кордоні затримали 1464 українців.

Нагадаємо, для українців мобілізаційного віку, які свідомо уникають призову, можуть обмежити надання адміністративних послуг. Втім, це не зупиняє чоловіків від спроб втекти з країни, яка у війні і вдаються до екзотичних способів. А деякі зустрічають свою смерть на шляху до втечі — так у річці Тиса, яка поруч з кордоном Румунії, нещодавно виявили шість тіл чоловіків мобілізаційного віку.