Президент Словаччини зробив пропозицію щодо мирних перемовин між Україною та РФ

Президент Словаччини Петер Пеллегріні. Фото: TASR

Президент Словаччини Петер Пеллегріні висловив ініціативу організувати в Братиславі мирні переговори між Україною та Росією. Він запропонував цю ідею під час святкових заходів, присвячених 79-й річниці перемоги над нацизмом.

Про це повідомило видання Topky.sk у середу, 8 травня.

Читайте також:

Пропозиція президента Словаччини

За словами Пеллегріні, європейські лідери стикаються з ключовим завданням — забезпеченням миру в Україні, а відтак і в усій Європі. Він зазначив, що у разі необхідності він запропонує Братиславу, яка має досвід у проведенні таких самітів, як місце для мирних переговорів.

"79 років без війни спричинили знецінення самого миру, і ми сприймаємо це як належне. На жаль, наразі ми бачимо, що це не так. Війна в Україні потроху починає брязкати зброєю в інших частинах Європи та світу. Згадується введення військ, багато хто будує плани на військовий конфлікт, а дипломатія зміцнює свій словниковий запас", — заявив президент Словаччини.

Він закликав світ зосередитися на припиненні вогню, обговоренні мирних шляхів вирішення конфлікту та активізації дипломатичних зусиль.

Нагадаємо, у США назвали умови, за яких можливі переговори з Володимиром Путіним.

Раніше політолог Володимир Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів.