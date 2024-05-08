Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Президент Словаччини зробив пропозицію щодо мирних перемовин між Україною та РФ arrow

Президент Словаччини зробив пропозицію щодо мирних перемовин між Україною та РФ

8 травня 2024 23:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Президент Словаччини зробив пропозицію щодо мирних перемовин між Україною та РФ
Президент Словаччини Петер Пеллегріні. Фото: TASR
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент Словаччини Петер Пеллегріні висловив ініціативу організувати в Братиславі мирні переговори між Україною та Росією. Він запропонував цю ідею під час святкових заходів, присвячених 79-й річниці перемоги над нацизмом.

Про це повідомило видання Topky.sk у середу, 8 травня.

Читайте також:

Пропозиція президента Словаччини

За словами Пеллегріні, європейські лідери стикаються з ключовим завданням — забезпеченням миру в Україні, а відтак і в усій Європі. Він зазначив, що у разі необхідності він запропонує Братиславу, яка має досвід у проведенні таких самітів, як місце для мирних переговорів.

"79 років без війни спричинили знецінення самого миру, і ми сприймаємо це як належне. На жаль, наразі ми бачимо, що це не так. Війна в Україні потроху починає брязкати зброєю в інших частинах Європи та світу. Згадується введення військ, багато хто будує плани на військовий конфлікт, а дипломатія зміцнює свій словниковий запас", — заявив президент Словаччини.

Він закликав світ зосередитися на припиненні вогню, обговоренні мирних шляхів вирішення конфлікту та активізації дипломатичних зусиль.

Нагадаємо, у США назвали умови, за яких можливі переговори з Володимиром Путіним.

Раніше політолог Володимир Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів.

росія
війна
переговори
Словаччина
Україна
президент
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку