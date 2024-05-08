Президент Словакии сделал предложение о мирных переговорах между Украиной и РФ

Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото: TASR

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил инициативу организовать в Братиславе мирные переговоры между Украиной и Россией. Он предложил эту идею во время праздничных мероприятий, посвященных 79-летию победы над нацизмом.

Об этом сообщило издание Topky.sk в среду, 8 мая.

Читайте также:

Предложение президента Словакии

По словам Пеллегрини, европейские лидеры сталкиваются с ключевой задачей — обеспечением мира в Украине, а значит, и во всей Европе. Он отметил, что в случае необходимости он предложит Братиславу, которая имеет опыт проведения таких саммитов, как место для мирных переговоров.

"79 лет без войны повлекли за собой обесценение самого мира, и мы воспринимаем это как должное. К сожалению, пока мы видим, что это не так. Война в Украине понемногу начинает бряцать оружием в других частях Европы и мира. Упоминается введение войск, многие строят планы на военный конфликт, а дипломатия укрепляет свой словарный запас", — заявил президент Словакии.

Он призвал мир сосредоточиться на прекращении огня, обсуждении мирных путей разрешения конфликта и активизации дипломатических усилий.

Напомним, в США назвали условия, при которых возможны переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее политолог Владимир Фесенко рассказал, возможно ли принудить Путина к переговорам.