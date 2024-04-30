У США назвали умови, за яких можливі переговори з Путіним

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: usm.media

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що перемовини з Росією про закінчення війни в України залежать від російського диктатора Володимира Путіна. Відповідну заяву він зробив під час розмови з президентом Світового економічного форуму Борге Бренде в Ер-Ріяді, що в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Радіо Свобода у понеділок, 29 квітня.

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Блінкен зазначив, що російський президент повинен продемонструвати готовність вести переговори згідно з міжнародним правом та Статутом ООН — суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. За його словами, США мають надію, що Путін "зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів".

"Якщо вони будуть належним чином підтверджені, має бути ухвалена резолюція", — наголосив держсекретар США.

Він пояснив, що війна в Україні стала для Росії провалом. Крім того, остання тепер є в рази слабшою як економічно, так і в військовому плані. Своєю чергою Україна об'єдналася, НАТО став сильніше, а Європа більше не має залежності від ресурсів РФ.

"Усе це, я вважаю, величезна стратегічна невдача для Росії. Я сподіваюся, що є визнання цього. Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там", — додав Блінкен.

Нагадаємо, що голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов поділився своїми думками про умови, за яких можна вести перемовини з Росією. Він вважає, що це буде можливо лише після виходу на кордони 1991 року.

Також ми писали, що своєю чергою в Росії теж неодноразово порушують питання переговорів з Україною. Так, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито готова до переговорів з Києвом. Він звинуватив Україну в небажанні до діалогу.