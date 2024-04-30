Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У США назвали умови, за яких можливі переговори з Путіним arrow

У США назвали умови, за яких можливі переговори з Путіним

30 квітня 2024 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У США назвали умови, за яких можливі переговори з Путіним
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: usm.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що перемовини з Росією про закінчення війни в України залежать від російського диктатора Володимира Путіна. Відповідну заяву він зробив під час розмови з президентом Світового економічного форуму Борге Бренде в Ер-Ріяді, що в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Радіо Свобода у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

За яких умов можливі переговори з РФ

Блінкен зазначив, що російський президент повинен продемонструвати готовність вести переговори згідно з міжнародним правом та Статутом ООН — суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. За його словами, США мають надію, що Путін "зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів".

"Якщо вони будуть належним чином підтверджені, має бути ухвалена резолюція", — наголосив держсекретар США.

Він пояснив, що війна в Україні стала для Росії провалом. Крім того, остання тепер є в рази слабшою як економічно, так і в військовому плані. Своєю чергою Україна об'єдналася, НАТО став сильніше, а Європа більше не має залежності від ресурсів РФ.

"Усе це, я вважаю, величезна стратегічна невдача для Росії. Я сподіваюся, що є визнання цього. Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там", — додав Блінкен.

Нагадаємо, що голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов поділився своїми думками про умови, за яких можна вести перемовини з Росією. Він вважає, що це буде можливо лише після виходу на кордони 1991 року.

Також ми писали, що своєю чергою в Росії теж неодноразово порушують питання переговорів з Україною. Так, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито готова до переговорів з Києвом. Він звинуватив Україну в небажанні до діалогу.

США
переговори
Ентоні Блінкен
Україна
війна в Україні
війна
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

Розклад ефірів

Всі ефіри