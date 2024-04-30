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В США назвали условия, при которых возможны переговоры с Путиным

30 апреля 2024 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В США назвали условия, при которых возможны переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: usm.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией об окончании войны в Украине зависят от российского диктатора Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал во время разговора с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 29 апреля.

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Блинкен отметил, что российский президент должен продемонстрировать готовность вести переговоры по международному праву и Уставу ООН — суверенитет, территориальная целостность, независимость. По его словам, США надеются, что Путин "поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам".

"Если они будут должным образом подтверждены, должна быть принята резолюция", — подчеркнул госсекретарь США.

Он объяснил, что война в Украине стала для России провалом. Кроме того, последняя теперь в разы слабее как экономически, так и в военном плане. В свою очередь, Украина объединилась, НАТО стал сильнее, а Европа больше не зависит от ресурсов РФ.

"Все это, я считаю, огромная стратегическая неудача для России. Я надеюсь, что есть признание этого. Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там", — добавил Блинкен.

Напомним, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился своим мнением об условиях, при которых можно вести переговоры с Россией. Он считает, что это возможно только после выхода на границы 1991 года.

Также мы писали, что в свою очередь в России тоже неоднократно поднимают вопросы переговоров с Украиной. Так, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Киевом. Он обвинил Украину в нежелании к диалогу.

США
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Энтони Блинкен
Украина
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війна
Россия

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