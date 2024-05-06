Надягнув перуку та зробив макіяж — прикордонники затримали ухилянта

Затриманий порушник. Фото: скриншот з відео

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон, передягнувшись в жінку. Таким чином ухилянт хотів потрапити до Румунії.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ в Telegram у понеділок, 6 травня.

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Передягнувся в жінку, аби виїхати за кордон

У ДПСУ розповіли, що 44-річний мешканець Золотоноші Черкаської області переодягнувся в жінку та намагався перетнути кордон з Румунією.

"Фешн-лук", макіяж з перукою — саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття", — йдеться у повідомленні.

Чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України. Однак, не зважаючи на "маскування" прикордонний наряд швидко викрив маневр з перевдяганням.

Порушнику не дозволили виїхати за кордон, а правоохоронці склади на нього адміністративний протокол. Далі справу розглядатиме суд.

Скриншот допису ДПСУ

Раніше прикордонники розповіли, як чоловіки маскуються, аби перетнути кордон України.

Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники виявили у річці Тиса тіла двох чоловіків, які загинули під час спроби перетнути кордон.