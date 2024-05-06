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Надягнув перуку та зробив макіяж — прикордонники затримали ухилянта

6 травня 2024 14:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Надягнув перуку та зробив макіяж — прикордонники затримали ухилянта
Затриманий порушник. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон, передягнувшись в жінку. Таким чином ухилянт хотів потрапити до Румунії.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ в Telegram у понеділок, 6 травня.

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У ДПСУ розповіли, що 44-річний мешканець Золотоноші Черкаської області переодягнувся в жінку та намагався перетнути  кордон з Румунією.

"Фешн-лук", макіяж з перукою — саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття", — йдеться у повідомленні.

Чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України. Однак, не зважаючи на "маскування" прикордонний наряд швидко викрив маневр з перевдяганням.

Порушнику не дозволили виїхати за кордон, а правоохоронці склади на нього адміністративний протокол. Далі справу розглядатиме суд. 

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Скриншот допису ДПСУ

Раніше прикордонники розповіли, як чоловіки маскуються, аби перетнути кордон України.

Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники виявили у річці Тиса тіла двох чоловіків, які загинули під час спроби перетнути кордон

кордон
прикордонники
мобілізація
військовозобов'язані
чоловіки

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