Надягнув перуку та зробив макіяж — прикордонники затримали ухилянта
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон, передягнувшись в жінку. Таким чином ухилянт хотів потрапити до Румунії.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ в Telegram у понеділок, 6 травня.
Передягнувся в жінку, аби виїхати за кордон
У ДПСУ розповіли, що 44-річний мешканець Золотоноші Черкаської області переодягнувся в жінку та намагався перетнути кордон з Румунією.
"Фешн-лук", макіяж з перукою — саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття", — йдеться у повідомленні.
Чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України. Однак, не зважаючи на "маскування" прикордонний наряд швидко викрив маневр з перевдяганням.
Порушнику не дозволили виїхати за кордон, а правоохоронці склади на нього адміністративний протокол. Далі справу розглядатиме суд.
Раніше прикордонники розповіли, як чоловіки маскуються, аби перетнути кордон України.
Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники виявили у річці Тиса тіла двох чоловіків, які загинули під час спроби перетнути кордон.
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