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Надел парик и сделал макияж — пограничники задержали уклониста

6 мая 2024 14:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Надел парик и сделал макияж — пограничники задержали уклониста
Задержанный нарушитель. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу, переодевшись в женщину. Таким образом уклонист хотел попасть в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram в понедельник, 6 мая.

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Переоделся в женщину, чтобы уехать за границу

В ГПСУ рассказали, что 44-летний житель Золотоноши Черкасской области переоделся в женщину и пытался пересечь границу с Румынией.

"Фешн-лук", макияж с париком — именно в таком виде, имея с собой паспорт сестры, украинец прибыл на Закарпатье", — говорится в сообщении.

Мужчина до последнего стоял на своем: он — гражданка Украины. Однако, несмотря на "маскировку", пограничный наряд быстро разоблачил маневр с переодеванием.

Нарушителю не разрешили выехать за границу, а правоохранители составили на него административный протокол. Дальше дело будет рассматривать суд.

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Скриншот поста ГПСУ

Ранее пограничники рассказали, как мужчины маскируются, чтобы пересечь границу Украины.

Также мы писали, что на Закарпатье пограничники обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин, погибших при попытке пересечь границу.

граница
пограничники
мобилизация
военнообязанные
мужчины

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