Надел парик и сделал макияж — пограничники задержали уклониста

Задержанный нарушитель. Фото: скриншот с видео

Пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу, переодевшись в женщину. Таким образом уклонист хотел попасть в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram в понедельник, 6 мая.

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Переоделся в женщину, чтобы уехать за границу

В ГПСУ рассказали, что 44-летний житель Золотоноши Черкасской области переоделся в женщину и пытался пересечь границу с Румынией.

"Фешн-лук", макияж с париком — именно в таком виде, имея с собой паспорт сестры, украинец прибыл на Закарпатье", — говорится в сообщении.

Мужчина до последнего стоял на своем: он — гражданка Украины. Однако, несмотря на "маскировку", пограничный наряд быстро разоблачил маневр с переодеванием.

Нарушителю не разрешили выехать за границу, а правоохранители составили на него административный протокол. Дальше дело будет рассматривать суд.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее пограничники рассказали, как мужчины маскируются, чтобы пересечь границу Украины.

Также мы писали, что на Закарпатье пограничники обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин, погибших при попытке пересечь границу.