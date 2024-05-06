Надел парик и сделал макияж — пограничники задержали уклониста
Пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу, переодевшись в женщину. Таким образом уклонист хотел попасть в Румынию.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram в понедельник, 6 мая.
Переоделся в женщину, чтобы уехать за границу
В ГПСУ рассказали, что 44-летний житель Золотоноши Черкасской области переоделся в женщину и пытался пересечь границу с Румынией.
"Фешн-лук", макияж с париком — именно в таком виде, имея с собой паспорт сестры, украинец прибыл на Закарпатье", — говорится в сообщении.
Мужчина до последнего стоял на своем: он — гражданка Украины. Однако, несмотря на "маскировку", пограничный наряд быстро разоблачил маневр с переодеванием.
Нарушителю не разрешили выехать за границу, а правоохранители составили на него административный протокол. Дальше дело будет рассматривать суд.
Ранее пограничники рассказали, как мужчины маскируются, чтобы пересечь границу Украины.
Также мы писали, что на Закарпатье пограничники обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин, погибших при попытке пересечь границу.
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