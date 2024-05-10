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В Словакии увеличилось количество уклонистов из Украины — количество нелегалов выросло вдвое

10 мая 2024 04:52
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Словакии вдвое выросло количество ухилянцев из Украины
Полиция задержала уклонистов на Словацкой границе. Фото: иллюстративное, Ужгородская окружная прокуратура
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Словакии резко возросло количество украинцев призывного возраста, нелегально сбежавших от войны в страну. Там считают, что причиной тому есть новый закон о мобилизации, который 18 мая вступит в силу.

Об этом сообщает Barron's.

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В четверг, 9 мая, правительство Словакии заявило, что количество убегающих от мобилизации украинцев возросло вдвое. В частности, за первые четыре месяца 2022 словацкие пограничники задержали 338 украинцев. Например, за тот же период 2023 года пограничники задержали 166 уклонистов

"В первую неделю мая мы задержали 45 мужчин на зеленой границе. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла четыре человека", — сообщила спикер словацкой пограничной полиции Агнеса Коперницкая.

Что делают с уклонистами на границе

Коперницкая отметила, что украинских мужчин, нелегально пересекающих границу, задерживают, а затем выдают им разрешение на пребывание в Словакии и отпускают. Даже случались случаи, когда среди беглецов был и сам украинский пограничник.

"С начала войны не было ни одного случая реадмиссии иммигрантов из Словакии в Украину", — сказала она и добавила, что в марте 2024 года границу пересек даже сотрудник украинского пограничного патруля, который не имел при себе оружия и был одет в гражданский образ.

По официальным подсчетам пограничников Словакии с момента полномасштабного вторжения России на украино-словацкой границе задержали 1464 украинца.

Напомним, для украинцев мобилизационного возраста, сознательно избегающих призыва, могут ограничить предоставление административных услуг. Впрочем, это не останавливает мужчин от попыток бежать из страны, которая в войне и прибегают к экзотическим способам. А некоторые встречают свою смерть на пути к бегству — так в реке Тиса, которая рядом с границей Румынии, недавно обнаружили шесть тел мужчин мобилизационного возраста.

украинцы
Словакия
мобилизация
уклонисты

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