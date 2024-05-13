Заступниця міністра інфраструктури України написала заяву про звільнення
Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Азархіна написала заяву про звільнення з посади. Своє рішення вона аргументує через звільнення голови відомства, Олександра Кубракова.
Про це політикиня повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Заступниця Кубракова звільняється
За її словами, нова команда взяла найкраще, що було у попередників, "додала власний досвід та сучасні рішення".
"Написала заяву щодо звільнення мене з посади заступника міністра у звʼязку зі звільненням міністра. У 2023 році ми отримали регіональну політику, де не існувало цифровізації процесів, де був хаос у документах, даних та підходах. Де був ручний режим управління у всьому", — пише Азархіна.
Також політикиня подякувала своїм колегам за плідну роботу на своїй посаді.
"Судити про те, чи справилися ми, чи ні з реформою регіональної політики та продовженням реформи місцевого самоврядування будуть судити самі громади та їхні представницькі органи — Асоціації, міжнародні партнери та незалежні експерти. Я щиро дякую усій великій команді, яка допомагала нам із втіленням чисельних ініціатив", — резюмувала Азархіна.
Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанову про звільнення міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.
Сам же політик, коментуючи рішення, заявив, що його звільнення з ним ніхто попередньо не обговорював, а на засідання фракції та комітету його теж не запросили.
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