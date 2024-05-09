Міністр Кубраков відреагував на інформацію про своє звільнення

Олександр Кубраков. Фото: Facebook

Міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, коментуючи інформацію про своє звільнення заявив, що відповідне рішення з ним ніхто попередньо не обговорював. Ба більше, за словами політика, на засідання фракції та комітету 8 травня його теж не запросили.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", — написав Кубраков, коментуючи своє звільнення.

Він додав, що очолював Міністерство інфраструктури України з 2021 року. Крім того, готовий надати повний звіт щодо проробленої ним роботи.

"Щодо голосування за даний проект постанови Верховною Радою — за 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю — шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність", — підсумував Кубраков.

Скриншот

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова — віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Також була анонсована відставка міністра Миколи Сольського.

За словами народного депутата Олександра Федієнка, міністр аграрної політики Микола Сольський особисто просить Верховну Раду підтримати заяву про його відставку.