Министр Кубраков отреагировал на информацию о своем увольнении

Александр Кубраков. Фото: Facebook

Министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, комментируя информацию о своем увольнении, заявил, что соответствующее решение с ним никто предварительно не обсуждал. Более того, по словам политика, на заседание фракции и комитета 8 мая его тоже не пригласили.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

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"Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", — написал Кубраков, комментируя свое увольнение.

Он добавил, что возглавлял Министерство инфраструктуры Украины с 2021 года. Кроме того, готов предоставить полный отчет о проделанной им работе.

"О голосовании за данный проект постановления Верховной Радой — за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством — путь в одном направлении. Каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность", — подытожил Кубраков.

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Напомним, 9 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова — вице-премьера по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Также была анонсирована отставка министра Николая Сольского.

По словам народного депутата Александра Федиенко, министр аграрной политики Николай Сольский лично просит Верховную Раду поддержать заявление о его отставке.