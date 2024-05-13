Замминистра инфраструктуры Украины написала заявление об увольнении
Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Азархина написала заявление об освобождении от должности. Свое решение она аргументирует из-за увольнения главы ведомства Александра Кубракова.
Об этом политика сообщила на своей странице в Facebook.
Заместитель Кубракова увольняется
По ее словам, новая команда взяла лучшее, что было у предшественников, "прибавила собственный опыт и современные решения".
"Написала заявление об увольнении меня с должности замминистра в связи с увольнением министра. В 2023 году мы получили региональную политику, где не было цифровизации процессов, где был хаос в документах, данных и подходах. Где был ручной режим управления во всем", — пишет Азархина.
Также политика поблагодарила своих коллег за плодотворную работу в своей должности.
"Судить о том, справились ли мы или нет с реформой региональной политики и продолжением реформы местного самоуправления будут судить сами общины и их представительные органы — Ассоциации, международные партнеры и независимые эксперты. Я искренне благодарю всю большую команду, которая помогала нам с воплощением многочисленных инициатив", — резюмировала Азархина.
Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановление об увольнении министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
Сам же политик, комментируя решение, заявил, что его увольнение с ним никто предварительно не обсуждал, а на заседание фракции и комитета его также не пригласили.
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