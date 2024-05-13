Замминистра инфраструктуры Украины написала заявление об увольнении

Александра Азархина. Фото иллюстративное: УНИАН

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Азархина написала заявление об освобождении от должности. Свое решение она аргументирует из-за увольнения главы ведомства Александра Кубракова.

Об этом политика сообщила на своей странице в Facebook.

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По ее словам, новая команда взяла лучшее, что было у предшественников, "прибавила собственный опыт и современные решения".

"Написала заявление об увольнении меня с должности замминистра в связи с увольнением министра. В 2023 году мы получили региональную политику, где не было цифровизации процессов, где был хаос в документах, данных и подходах. Где был ручной режим управления во всем", — пишет Азархина.

Также политика поблагодарила своих коллег за плодотворную работу в своей должности.

"Судить о том, справились ли мы или нет с реформой региональной политики и продолжением реформы местного самоуправления будут судить сами общины и их представительные органы — Ассоциации, международные партнеры и независимые эксперты. Я искренне благодарю всю большую команду, которая помогала нам с воплощением многочисленных инициатив", — резюмировала Азархина.

Заявление Азархиной об увольнении. Источник: Александра Азархина/Facebook

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановление об увольнении министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Сам же политик, комментируя решение, заявил, что его увольнение с ним никто предварительно не обсуждал, а на заседание фракции и комитета его также не пригласили.