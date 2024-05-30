Заступник Роберта Фіцо розповів, коли очікувати одужання прем'єра Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: ФАКТИ

Відновлення стану здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо триватиме "дуже довго". Його травми дуже серйозні, адже він отримав вогнепальні поранення в область живота.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, глава Міноборони Словаччини Роберт Калиняк в інтерв'ю виданню Вarrons.

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Калиняк повідомив, що Фіцо отримав дуже важкі травми після замаху на його життя, проте, на сьогоднішній день "процес лікування на правильному шляху".

"Одужання прем'єр-міністра нарешті на правильному шляху. Це відновлення буде надзвичайно довгим, оскільки його травми дуже серйозні", — зазначив Калиняк у спілкуванні з журналістами.

Заступник Фіцо сповістив журналістам, що словацький прем'єр почуває себе краще і вже може приймати їжу. Він також додав, що якщо б кулі під час нападу на політика попали на пару міліметрів лівіше чи правіше, то поранення могли б бути фатальними.

"Фіцо вже переніс дві операції, які тривали кілька годин, у лікарні в центральному місті Банська Бистриця. У середу в медзакладі розповіли, що його стан визначається як "задовільний", — написали в Вarrons.

Нагадаємо, 15 травня у Словаччині біля будинку парламенту сталась стрілянина, в ході якої було вчинено замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, політика було поранено в живіт.

Згодом у мережі з'явилися кадри перших хвилин після стрілянини, коли поранили прем'єра.

Пізніше нападника, яким виявився словацький активіст Юрай Цинтула, затримали. На допиті він розповів, що не хотів вбивати Фіцо, а лише поранити, щоб той не проводив надалі свою політику.