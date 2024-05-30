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Заместитель Фицо сообщил, в каком состоянии премьер Словакии и когда он поправится

30 мая 2024 08:54
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Заместитель Роберта Фицо рассказал, когда ожидать выздоровления премьера Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: ФАКТЫ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Восстановление состояния здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо будет продолжаться "очень долго". Его травмы очень серьезные, ведь он получил огнестрельные ранения в область живота.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк в интервью изданию Вarrons .

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Калиняк сообщил, что Фицо получил очень тяжелые травмы после покушения на его жизнь, однако на сегодня "процесс лечения на правильном пути".

"Выздоровление премьер-министра наконец-то на правильном пути. Это восстановление будет чрезвычайно длинным, поскольку его травмы очень серьезные", — отметил Калиняк в общении с журналистами.

Заместитель Фицо сообщил журналистам, что словацкий премьер чувствует себя лучше и уже может принимать пищу. Он также добавил, что если бы пули во время нападения на политика попали на пару миллиметров левее или правее, то ранения могли бы быть роковыми.

"Фицо уже перенес две операции, продолжавшиеся несколько часов, в больнице в центральном городе Банская Быстрица. В среду в медучреждении рассказали, что его состояние определяется как "удовлетворительное", — написали в Вarrons.

Напомним, 15 мая в Словакии возле здания парламента произошла стрельба, в ходе которой было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо, политик был ранен в живот.

Впоследствии в сети появились кадры первых минут после стрельбы, когда ранили премьера.

Позже нападавшего, которым оказался словацкий активист Юрай Цинтула, задержали. На допросе он рассказал, что не хотел убивать Фицо, а только ранить, чтобы тот не проводил свою политику.

Роберт Фицо
покушение
Европа
здоровье
Словакия

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