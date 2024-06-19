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Заступник директора ДБР під час війни заволодів елітними апартаментами за 900 тисяч доларів, — ЗМІ

19 червня 2024 17:00
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Заступник директора ДБР живе у квартирі за $900 тис., хоча декларує орендовану квартиру
Заступник директора ДБР Олександр Удовиченко. Фото: chas.news
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Заступник директора Державного бюро розслідувань і керівник Головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко живе у квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва Regent Hill. Проте у декларації Удовиченка згадки про цю нерухомість відсутні.

Про це повідомило hromadske.ua у середу, 19 червня.

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Деталі журналістського розслідування

Згідно з декларацією, топ-посадовець ДБР орендує квартиру у Голосіївському районі Києва неподалік метро "Васильківська" — це також елітний ЖК Park Avenue VIP.

Журналісти зафіксували службову Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську і за десять хвилин заїжджала у будівлю ДБР.

У самого Удовиченка немає нерухомості ні у ЖК Regent Hill, ні взагалі у столиці. Водночас квартира у ЖК Regent Hill записана на близьку родичку коханої жінки Олександра Удовиченка — Христини Копач. Ця родичка, Ірина Копач, найімовірніше, є тіткою жінки, пишуть журналісти.

Квартиру у ЖК Regent Hill площею 125 квадратів вона придбала у жовтні 2022 року. Ринкова вартість нерухомості такого метражу у цьому ЖК стартує від 37 мільйонів гривень — це 900 тисяч доларів, повідомили журналісти.

"Ірина Копач живе в Одесі й працює косметологинею — підписи її контакту в телефонах інших користувачів свідчать про те, що вона працює з філерами та ін'єкціями", — пише видання.

Нагадаємо, працівники ДБР заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який втік зі служби, та його дружині. Вони під час перебування на тимчасово окупованій території на Луганщині незаконно оформили собі виплату, призначену сім’ям військовополонених.

Раніше силовики ДБР та Служби безпеки України оголосили підозру поліцейському з Рівненської області та передали справу до суду. Торік зловмисник передавав росіянам інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти.

Крім того, на Одещині силовики затримали командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", Станіслава Ярмолу, який змушував підлеглих будувати свій приватний будинок. 

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