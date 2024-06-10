ДБР викрило фінансову махінацію братів Медведчука та Козака

ДБР викрило фінансову оборудку братів колишніх нардепів Медведчука та Козака — що відомо
Державне бюро розслідувань викрило масштабну фінансову оборудку рідних братів колишніх нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Схема діяла декілька років до 2022 на підприємстві з виготовлення цегли.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у Telegram у понеділок, 10 червня.
Фінансова оборудка братів Медведчука та Козака
ДБР разом з СБУ оголосили підозру рідним братам Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхнім двом спільникам. Фігуранти організували на одному з підконтрольних підприємств Львівської області схеми ухилення від сплати податків. Це завдало Україні багатомільйонних збитків.
Схема діяла декілька років до 2022 на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину підприємство видобувало на одному з кар’єрів регіону.
"За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виготовленої продукції. Частину необлікованої продукції вони продавали юридичним та фізичним особам за готівку", — йдеться у повідомленні.
Також учасники схеми маніпулювали фінансовою, податковою та статистичною звітністю. Це призвело до того, що протягом п'яти років на підприємстві було замасковано виробництво на майже 160 мільйонів гривень, а державний бюджет втратив майже 75 мільйонів гривень податків.
Слідство встановило, що кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії Росії проти України.
У ДБР зазначили, що братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.
"Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн — для директора, та 6 млн грн — для головного бухгалтера. Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів", — йдеться у повідомленні.
Братам Медведчука та Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, було повідомлено підозру заочно. Надалі їх буде оголошено у розшук на національному та міжнародному рівнях.
Наразі розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.
Нагадаємо, Європейський Союз включив до списку санкцій проросійських українських бізнесменів Віктора Медведчука, Артема Марчевського та медіаплатформу "Голос Європи" (Voice of Europe). Таке рішення ЄС ухвалив за пропозицією Чехії.
Також у мережі з'явилося відео майна кума російського президента Володимира Путіна, колишнього українського політика Віктора Медведчука. Зокрема, яхти Royal Romance, яку арештували навесні 2022 року.
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