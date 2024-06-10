ДБР викрило фінансову махінацію братів Медведчука та Козака

Екснардеп Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ

Державне бюро розслідувань викрило масштабну фінансову оборудку рідних братів колишніх нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Схема діяла декілька років до 2022 на підприємстві з виготовлення цегли.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у Telegram у понеділок, 10 червня.

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Фінансова оборудка братів Медведчука та Козака

ДБР разом з СБУ оголосили підозру рідним братам Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхнім двом спільникам. Фігуранти організували на одному з підконтрольних підприємств Львівської області схеми ухилення від сплати податків. Це завдало Україні багатомільйонних збитків.

Підприємство, на якому діяла фінансова схема. Фото: ДБР

Схема діяла декілька років до 2022 на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину підприємство видобувало на одному з кар’єрів регіону.

"За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виготовленої продукції. Частину необлікованої продукції вони продавали юридичним та фізичним особам за готівку", — йдеться у повідомленні.

Також учасники схеми маніпулювали фінансовою, податковою та статистичною звітністю. Це призвело до того, що протягом п'яти років на підприємстві було замасковано виробництво на майже 160 мільйонів гривень, а державний бюджет втратив майже 75 мільйонів гривень податків.

Слідство встановило, що кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії Росії проти України.

У ДБР зазначили, що братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

"Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн — для директора, та 6 млн грн — для головного бухгалтера. Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів", — йдеться у повідомленні.

Братам Медведчука та Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, було повідомлено підозру заочно. Надалі їх буде оголошено у розшук на національному та міжнародному рівнях.

Наразі розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.

Допис ДБР. Фото: скриншот

Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, Європейський Союз включив до списку санкцій проросійських українських бізнесменів Віктора Медведчука, Артема Марчевського та медіаплатформу "Голос Європи" (Voice of Europe). Таке рішення ЄС ухвалив за пропозицією Чехії.

Також у мережі з'явилося відео майна кума російського президента Володимира Путіна, колишнього українського політика Віктора Медведчука. Зокрема, яхти Royal Romance, яку арештували навесні 2022 року.