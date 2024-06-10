ДБР разоблачило финансовую махинацию братьев Медведчука и Козака

Экс-нардеп Виктор Медведчук. Фото: росСМИ

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную финансовую схему родных братьев бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Схема действовала несколько лет до 2022 на предприятии по изготовлению кирпича.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в Telegram в понедельник, 10 июня.

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ГБР вместе с СБУ объявили подозрение родным братьям Виктора Медведчука и Тараса Козака и их двум сообщникам. Фигуранты организовали на одном из подконтрольных предприятий Львовской области схемы уклонения от уплаты налогов. Это нанесло Украине многомиллионные убытки.

Предприятие, на котором действовала финансовая схема. Фото: ГБР

Схема действовала несколько лет до 2022 на предприятии по изготовлению кирпича. Сырье предприятие добывало на одном из карьеров региона.

"По указанию владельцев директор, главный бухгалтер и другие должностные лица предприятия подделывали документы об объемах изготовленной продукции. Часть неучтенной продукции они продавали юридическим и физическим лицам за наличные", — говорится в сообщении.

Также участники схемы манипулировали финансовой, налоговой и статистической отчетностью. Это привело к тому, что в течение пяти лет на предприятии было замаскировано производство на почти 160 миллионов гривен, а государственный бюджет потерял почти 75 миллионов гривен налогов.

Следствие установило, что средства передавались Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые использовали их, в частности, для финансирования вооруженной агрессии России против Украины.

В ГБР отметили, что братьям экс-нардепов, директору и главному бухгалтеру предприятия сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

"Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн — для директора, и 6 млн грн — для главного бухгалтера. Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и их близких родственников", — говорится в сообщении.

Братьям Медведчука и Козака, которые скрываются от правосудия за границей, было сообщено подозрение заочно. В дальнейшем они будут объявлены в розыск на национальном и международном уровнях.

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.

Пост ГБР. Фото: скриншот

Пост ГБР. Фото: скриншот

Напомним, Европейский Союз включил в список санкций пророссийских украинских бизнесменов Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиаплатформу "Голос Европы" (Voice of Europe). Такое решение ЕС принял по предложению Чехии.

Также в сети появилось видео имущества кума российского президента Владимира Путина, бывшего украинского политика Виктора Медведчука. В частности, яхты Royal Romance, арестованные весной 2022 года.