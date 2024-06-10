ДБР разоблачило финансовую махинацию братьев Медведчука и Козака

ГБР разоблачило финансовую схему братьев бывших нардепов Медведчука и Козака — что известно
Государственное бюро расследований разоблачило масштабную финансовую схему родных братьев бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Схема действовала несколько лет до 2022 на предприятии по изготовлению кирпича.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в Telegram в понедельник, 10 июня.
Финансовая сделка братьев Медведчука и Козака
ГБР вместе с СБУ объявили подозрение родным братьям Виктора Медведчука и Тараса Козака и их двум сообщникам. Фигуранты организовали на одном из подконтрольных предприятий Львовской области схемы уклонения от уплаты налогов. Это нанесло Украине многомиллионные убытки.
Схема действовала несколько лет до 2022 на предприятии по изготовлению кирпича. Сырье предприятие добывало на одном из карьеров региона.
"По указанию владельцев директор, главный бухгалтер и другие должностные лица предприятия подделывали документы об объемах изготовленной продукции. Часть неучтенной продукции они продавали юридическим и физическим лицам за наличные", — говорится в сообщении.
Также участники схемы манипулировали финансовой, налоговой и статистической отчетностью. Это привело к тому, что в течение пяти лет на предприятии было замаскировано производство на почти 160 миллионов гривен, а государственный бюджет потерял почти 75 миллионов гривен налогов.
Следствие установило, что средства передавались Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые использовали их, в частности, для финансирования вооруженной агрессии России против Украины.
В ГБР отметили, что братьям экс-нардепов, директору и главному бухгалтеру предприятия сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.
"Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн — для директора, и 6 млн грн — для главного бухгалтера. Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и их близких родственников", — говорится в сообщении.
Братьям Медведчука и Козака, которые скрываются от правосудия за границей, было сообщено подозрение заочно. В дальнейшем они будут объявлены в розыск на национальном и международном уровнях.
Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.
Напомним, Европейский Союз включил в список санкций пророссийских украинских бизнесменов Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиаплатформу "Голос Европы" (Voice of Europe). Такое решение ЕС принял по предложению Чехии.
Также в сети появилось видео имущества кума российского президента Владимира Путина, бывшего украинского политика Виктора Медведчука. В частности, яхты Royal Romance, арестованные весной 2022 года.
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