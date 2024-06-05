Викрито правоохоронця з Луганщини, який нажився виплатами як військовополонений

Правоохоронець з Луганщини, який втік зі служби на тимчасово окуповані території області, де перебувала його родина. Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який втік зі служби, та його дружині. Вони під час перебування на тимчасово окупованій території на Луганщині, незаконно оформили собі виплату, призначену сім’ям військовополонених.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у середу, 5 червня.

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За даними слідства, у перші дні повномасштабного вторгнення РФ правоохоронець втік зі служби у Старобільському районі на Луганщині на тимчасово окуповані території області, де перебувала його дружина.

Вона направила до командування чоловіка документи, що його начебто захопили в полон росіяни. На підставі цих документів подружжя від липня 2022 по січень 2024 року незаконно отримувало виплати грошового забезпечення, передбачені для сімей військовополонених.

Загальна сума отриманих коштів становить понад 2,6 мільйони гривень.

При цьому сам фігурант навіть намагався влаштуватися на службу до незаконно створених правоохоронних органів так званої "ЛНР".

Колишній правоохоронець підозрюється у дезертирстві та шахрайстві. Його дружині також заочно повідомлено про підозру у шахрайстві.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про арешт майна зловмисників, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати.

Нагадаємо, силовики ДБР та Служби безпеки України оголосили підозру поліцейському з Рівненської області та передали справу до суду. Торік зловмисник передавав росіянам інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти.

Раніше ДБР направило до суду справу посадовців Карпатського Національного парку, які привласнювали сплачені туристами кошти за сходження на Говерлу.

Крім того, на Одещині силовики затримали командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", Станіслава Ярмолу, який змушував підлеглих будувати свій приватний будинок.