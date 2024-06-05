Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Нажился миллионными выплатами как военнопленный — разоблачили правоохранителя из Луганщины arrow

Нажился миллионными выплатами как военнопленный — разоблачили правоохранителя из Луганщины

5 июня 2024 15:42
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Разоблачен правоохранитель из Луганщины, который нажился выплатами как военнопленный
Правоохранитель из Луганщины, сбежавший со службы на временно оккупированные территории области, где находилась его семья. Фото: Государственное бюро расследований
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении скрывшемуся со службы правоохранителю и его жене. Они во время пребывания на временно оккупированной территории в Луганской области незаконно оформили себе выплату, назначенную семьям военнопленных.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР в среду, 5 июня.

Читайте также:

Подозреваемым грозит 12 лет за решеткой

По данным следствия, в первые дни полномасштабного вторжения РФ правоохранитель скрылся со службы в Старобельском районе Луганской области на временно оккупированные территории области, где находилась его жена.

Она направила в командование мужчины документы, которые якобы захватили в плен россияне. На основании этих документов супруги от июля 2022 по январь 2024 года незаконно получали выплаты денежного довольствия, предусмотренные для семей военнопленных.

Общая сумма полученных средств составляет более 2,6 миллионов гривен.

При этом сам фигурант даже пытался устроиться на службу в незаконно созданные правоохранительные органы так называемой "ЛНР".

Бывший правоохранитель подозревается в дезертирстве и мошенничестве. Его жене также заочно было сообщено о подозрении в мошенничестве.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об аресте имущества злоумышленников, в том числе банковского счета, на который незаконно поступали выплаты.

Напомним, силовики ДБР и Службы безопасности Украины объявили подозрение полицейскому из Ровенской области и передали дело в суд. В прошлом году злоумышленник передавал россиянам информацию об украинских военных и стратегических объектах.

Ранее ДБР направило в суд дело должностных лиц Карпатского Национального парка, присваивавших уплаченные туристами средства за восхождение на Говерлу.

Кроме того, в Одесской области силовики задержали командующего региональным управлением сил территориальной обороны "Юг" Станислава Ярмолу, который заставлял подчиненных строить свой частный дом.

Луганская область
ГБР
оккупация
война в Украине
выплаты
полиция
пленные
военные
правосудие
подозрение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня