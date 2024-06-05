Разоблачен правоохранитель из Луганщины, который нажился выплатами как военнопленный

Правоохранитель из Луганщины, сбежавший со службы на временно оккупированные территории области, где находилась его семья. Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении скрывшемуся со службы правоохранителю и его жене. Они во время пребывания на временно оккупированной территории в Луганской области незаконно оформили себе выплату, назначенную семьям военнопленных.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР в среду, 5 июня.

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По данным следствия, в первые дни полномасштабного вторжения РФ правоохранитель скрылся со службы в Старобельском районе Луганской области на временно оккупированные территории области, где находилась его жена.

Она направила в командование мужчины документы, которые якобы захватили в плен россияне. На основании этих документов супруги от июля 2022 по январь 2024 года незаконно получали выплаты денежного довольствия, предусмотренные для семей военнопленных.

Общая сумма полученных средств составляет более 2,6 миллионов гривен.

При этом сам фигурант даже пытался устроиться на службу в незаконно созданные правоохранительные органы так называемой "ЛНР".

Бывший правоохранитель подозревается в дезертирстве и мошенничестве. Его жене также заочно было сообщено о подозрении в мошенничестве.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об аресте имущества злоумышленников, в том числе банковского счета, на который незаконно поступали выплаты.

Напомним, силовики ДБР и Службы безопасности Украины объявили подозрение полицейскому из Ровенской области и передали дело в суд. В прошлом году злоумышленник передавал россиянам информацию об украинских военных и стратегических объектах.

Ранее ДБР направило в суд дело должностных лиц Карпатского Национального парка, присваивавших уплаченные туристами средства за восхождение на Говерлу.

Кроме того, в Одесской области силовики задержали командующего региональным управлением сил территориальной обороны "Юг" Станислава Ярмолу, который заставлял подчиненных строить свой частный дом.