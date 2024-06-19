Заместитель директора ДБР живет в квартире за $900 тыс., хотя декларирует съемную квартиру

Заместитель директора ГБР Александр Удовиченко. Фото: chas.news

Заместитель директора Государственного бюро расследований и руководитель Главного следственного управления ГБР Александр Удовиченко живет в квартире в одном из самых элитных ЖК Киева Regent Hill. Однако в декларации Удовиченко упоминания об этой недвижимости отсутствуют.

Об этом сообщило hromadske.ua в среду, 19 июня.

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Согласно декларации, топ-чиновник ГБР арендует квартиру в Голосеевском районе Киева недалеко от метро "Васильковская" — это также элитный ЖК Park Avenue VIP.

Журналисты зафиксировали служебную Toyota Camry на номерах прикрытия, которая выезжала из паркинга ЖК Regent Hill на Печерске и через десять минут заезжала в здание ГБР.

У самого Удовиченко нет недвижимости ни в ЖК Regent Hill, ни вообще в столице. В то же время квартира в ЖК Regent Hill записана на близкую родственницу любимой женщины Александра Удовиченко — Кристины Копач. Эта родственница, Ирина Копач, скорее всего, тетя женщины, пишут журналисты.

Квартиру в ЖК Regent Hill площадью 125 квадратов она приобрела в октябре 2022 года. Рыночная стоимость недвижимости такого метража в этом ЖК стартует от 37 миллионов гривен — это 900 тысяч долларов, сообщили журналисты.

"Ирина Копач живет в Одессе и работает косметологом — подписи ее контакта в телефонах других пользователей свидетельствуют о том, что она работает с филлерами и инъекциями", — пишет издание.

Напомним, работники ГБР заочно сообщили о подозрении скрывшемуся со службы правоохранителю и его жене. Они во время пребывания на временно оккупированной территории в Луганской области незаконно оформили себе выплату, назначенную семьям военнопленных.

Раньше силовики ГБР и Службы безопасности Украины объявили подозрение полицейскому из Ровенской области и передали дело в суд. В прошлом году злоумышленник передавал россиянам информацию об украинских военных и стратегических объектах.

Кроме того, в Одесской области силовики задержали командующего региональным управлением сил территориальной обороны "Юг" Станислава Ярмолу, который заставлял подчиненных строить свой частный дом.