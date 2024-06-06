Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Застосунок Мрія почали тестувати у 40 школах України arrow

Застосунок Мрія почали тестувати у 40 школах України

6 червня 2024 19:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Застосунок Мрія почали тестувати в школах — переваги
Президент України Володимир Зеленський та очільник Мінцифри Михайло Федоров. Фото: thedigital.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Застосунок "Мрія" запрацював у пілотному режимі у 40 школах із шести областей України та міста Києва. Батьки, учні та вчителі перевіряють функціонал і дають зворотний зв'язок розробникам.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри у четвер, 6 червня.

Читайте також:

Застосунок "Мрія" в Україні

"Мрія" — ініціатива президента Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифра та МОН. Застосунок допоможе Україні пройти шлях від застарілих радянських методів навчання до сучасних та інноваційний. 

"Мрія може стати фундаментом для найбільш ефективної та швидкої системи освіти у світі. Ми розпочинаємо бета-тест застосунку з українських шкіл, адже це найбільша освітня аудиторія — понад 10 млн учнів, батьків та вчителів. Тестування пройдуть 40 шкіл, а поступово Мрію зможе впровадити кожний освітній заклад. Далі масштабуємо проєкт на кожну ланку — від дошкілля до університетів. Наша головна ціль — допомогти учням реалізуватися в житті, батькам — краще розуміти успіхи й сильні сторони дітей, а вчителям — прибрати зайву бюрократію. Упевнений, Мрія стане геймченджером в освіті", — наголосив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Переваги застосунку:

  • вчителям "Мрія" спростить щоденну рутину, щоб більше часу було на саморозвиток і взаємодію з дітьми;
  • батькам дає розуміння сильних сторін дітей, підсвічує успіхи й таланти, а також підказує, на що варто звернути увагу й де підтримати;
  • школярам створює рівний доступ до знань та самореалізації в сучасному світі.

Міністр освіти і науки наголосив, що "Мрія" — це новий досвід для всіх учасників освітнього процесу. За його словами, школярі зможуть керувати навчанням за сучасними підходами і без зайвого стресу, а батьки знатимуть, що їхнім дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага. Вчителям застосунок спростить регулярну рутину, щоб більше часу було на розвиток дітей.

Школярі тестують: 

  • цифровий освітній документ Мрія ID;
  • навчальні досягнення;
  • план дня і список завдань з дедлайнами;
  • бібліотеку контенту за інтересами; 
  • безпечні чати на базі Signal.

Батьки: 

  • досягнення дитини;
  • розклад;
  • оцінки та домашні завдання;
  • бібліотеку корисного контенту;
  • безпечні чати на базі Signal.

Вчителі: 

  • календарний план; 
  • розклад;
  • журнал;
  • завдання;
  • безпечні чати на базі Signal;
  • бібліотеку контенту для професійного розвитку.

Після завершення бета-тесту "Мрія" стане доступною для всіх українських шкіл.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон про дошкільну освіту українських дітей. Зокрема, він дозволяє навчання у дитсадках мовою корінних народів або нацменшин.

Також Міністерство цифрової трансформації України впроваджує штучний інтелект в систему освіти. Для освітян презентують проєкт рекомендацій.

Україна
додаток
Мрія
українці
школи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня