Застосунок Мрія почали тестувати в школах — переваги

Президент України Володимир Зеленський та очільник Мінцифри Михайло Федоров. Фото: thedigital.gov.ua

Застосунок "Мрія" запрацював у пілотному режимі у 40 школах із шести областей України та міста Києва. Батьки, учні та вчителі перевіряють функціонал і дають зворотний зв'язок розробникам.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри у четвер, 6 червня.

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"Мрія" — ініціатива президента Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифра та МОН. Застосунок допоможе Україні пройти шлях від застарілих радянських методів навчання до сучасних та інноваційний.

"Мрія може стати фундаментом для найбільш ефективної та швидкої системи освіти у світі. Ми розпочинаємо бета-тест застосунку з українських шкіл, адже це найбільша освітня аудиторія — понад 10 млн учнів, батьків та вчителів. Тестування пройдуть 40 шкіл, а поступово Мрію зможе впровадити кожний освітній заклад. Далі масштабуємо проєкт на кожну ланку — від дошкілля до університетів. Наша головна ціль — допомогти учням реалізуватися в житті, батькам — краще розуміти успіхи й сильні сторони дітей, а вчителям — прибрати зайву бюрократію. Упевнений, Мрія стане геймченджером в освіті", — наголосив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Переваги застосунку:

вчителям "Мрія" спростить щоденну рутину, щоб більше часу було на саморозвиток і взаємодію з дітьми;

батькам дає розуміння сильних сторін дітей, підсвічує успіхи й таланти, а також підказує, на що варто звернути увагу й де підтримати;

школярам створює рівний доступ до знань та самореалізації в сучасному світі.

Міністр освіти і науки наголосив, що "Мрія" — це новий досвід для всіх учасників освітнього процесу. За його словами, школярі зможуть керувати навчанням за сучасними підходами і без зайвого стресу, а батьки знатимуть, що їхнім дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага. Вчителям застосунок спростить регулярну рутину, щоб більше часу було на розвиток дітей.

Школярі тестують:

цифровий освітній документ Мрія ID;

навчальні досягнення;

план дня і список завдань з дедлайнами;

бібліотеку контенту за інтересами;

безпечні чати на базі Signal.

Батьки:

досягнення дитини;

розклад;

оцінки та домашні завдання;

бібліотеку корисного контенту;

безпечні чати на базі Signal.

Вчителі:

календарний план;

розклад;

журнал;

завдання;

безпечні чати на базі Signal;

бібліотеку контенту для професійного розвитку.

Після завершення бета-тесту "Мрія" стане доступною для всіх українських шкіл.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон про дошкільну освіту українських дітей. Зокрема, він дозволяє навчання у дитсадках мовою корінних народів або нацменшин.

Також Міністерство цифрової трансформації України впроваджує штучний інтелект в систему освіти. Для освітян презентують проєкт рекомендацій.