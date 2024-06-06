Приложение Мрія начали тестировать в школах — преимущества

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: thedigital.gov.ua

Приложение "Мрія" заработало в пилотном режиме в 40 школах из шести областей Украины и города Киева. Родители, ученики и учителя проверяют функционал и дают обратную связь разработчикам.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в четверг, 6 июня.

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Приложение "Мрія" в Украине

"Мрія" — инициатива президента Владимира Зеленского, которую реализуют Минцифры и МОН. Приложение поможет Украине пройти путь от устаревших советских методов обучения к современным и инновационным.

"Мрія может стать фундаментом для наиболее эффективной и быстрой системы образования в мире. Мы начинаем бета-тест приложения с украинских школ, ведь это самая большая образовательная аудитория — более 10 млн учеников, родителей и учителей. Тестирование пройдут 40 школ, а постепенно Мрію сможет внедрить каждое образовательное учреждение. Далее масштабируем проект на каждое звено - от дошкольного образования до университетов. Наша главная цель — помочь ученикам реализоваться в жизни, родителям — лучше понимать успехи и сильные стороны детей, а учителям — убрать лишнюю бюрократию. Уверен, Мрія станет геймченджером в образовании", — подчеркнул глава Минцифры Михаил Федоров.

Преимущества приложения:

учителям "Мрія" упростит ежедневную рутину, чтобы больше времени было на саморазвитие и взаимодействие с детьми;

родителям дает понимание сильных сторон детей, подсвечивает успехи и таланты, а также подсказывает, на что стоит обратить внимание и где поддержать;

школьникам создает равный доступ к знаниям и самореализации в современном мире.

Министр образования и науки подчеркнул, что "Мрія" — это новый опыт для всех участников образовательного процесса. По его словам, школьники смогут управлять обучением по современным подходам и без лишнего стресса, а родители будут знать, что их детям нравится и удается лучше всего, а где нужна поддержка и внимание. Учителям приложение упростит регулярную рутину, чтобы больше времени было на развитие детей.

Школьники тестируют:

цифровой образовательный документ Мрія ID;

учебные достижения;

план дня и список задач с дедлайнами;

библиотеку контента по интересам;

безопасные чаты на базе Signal.

Родители:

достижение ребенка;

расписание;

оценки и домашние задания;

библиотеку полезного контента;

безопасные чаты на базе Signal.

Учителя:

календарный план;

расписание;

журнал;

Задание;

безопасные чаты на базе Signal;

библиотеку контента для профессионального развития.

После завершения бета-теста "Мрія" станет доступна всем украинским школам.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон о дошкольном образовании украинских детей. В частности, он позволяет обучение в детсадах на языке коренных народов или нацменьшинств.

Также Министерство цифровой трансформации Украины внедряет искусственный интеллект в систему образования. Для педагогов презентуют проект рекомендаций.