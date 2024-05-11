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Чи варто проводити уроки в укриттях, — пояснення Держслужби якості освіти

11 травня 2024 06:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Уроки в укриттях під час тривог: пояснення
Шкільні укриття. Фото: Google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Кожна школа в Україні має свою освітню програму, свій навчальний план та правила освітнього процесу в укриттях під час повітряних тривог. І якщо укриття належно оформлено або ж там є окремі кабінети, які дозволяють проводити освітній процес, уроки можна проводити в укриттях.

Про це Новини.LIVE розповів Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти України.

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"Різні школи роблять по різному, у кожній школі є своя освітня програма та свій навчальний план. Якщо в укритті є окремий куточок чи навіть окремий кабінет — там можна спокійно продовжувати навчання. Але є укриття, де учні сидять всі разом, тому організувати освітній процес там неможливо", — уточнив Гурак.

Гурак ще раз наголосив, що кожна школа має різні підходи, різні можливості та зрештою різні географічні розташування.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року регіони отримають гроші на будівництво укриттів у школах. Йдеться про суму в розмірі 2,5 млрд грн.

освіта
школи
повітряна тривога
укриття
Міносвіти

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