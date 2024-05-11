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Надо ли проводить уроки в укрытиях, — объяснение Госслужбы качества образования

11 мая 2024 06:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Уроки в укрытиях во время тревог: объяснение
Школьные укрытия. Фото: Google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

У каждой школы в Украине есть своя образовательная программа, свой учебный план и правила образовательного процесса в укрытиях во время воздушных тревог. И если укрытие надлежаще оформлено или там есть отдельные кабинеты, которые позволяют проводить образовательный процесс — уроки можно продолжить.

Об этом Новини.LIVE рассказал Руслан Гурак, глава Государственной службы качества образования Украины.

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"Разные школы делают по-разному, в каждой школе есть своя образовательная программа и свой учебный план. Если в укрытии есть отдельный уголок или даже отдельный кабинет, там можно спокойно продолжать обучение. Но есть укрытие, где ученики сидят все вместе, поэтому организовать образовательный процесс там невозможно", — уточнил Гурак.

Гурак еще раз подчеркнул, что каждая школа имеет разные подходы, разные возможности, а также разные географические расположения.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в этом году регионы получат деньги на строительство укрытий в школах. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд грн.

образование
школы
воздушная тревога
укрытия
Минобразования

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