Уроки в укрытиях во время тревог: объяснение

Надо ли проводить уроки в укрытиях, — объяснение Госслужбы качества образования
У каждой школы в Украине есть своя образовательная программа, свой учебный план и правила образовательного процесса в укрытиях во время воздушных тревог. И если укрытие надлежаще оформлено или там есть отдельные кабинеты, которые позволяют проводить образовательный процесс — уроки можно продолжить.
Об этом Новини.LIVE рассказал Руслан Гурак, глава Государственной службы качества образования Украины.
"Разные школы делают по-разному, в каждой школе есть своя образовательная программа и свой учебный план. Если в укрытии есть отдельный уголок или даже отдельный кабинет, там можно спокойно продолжать обучение. Но есть укрытие, где ученики сидят все вместе, поэтому организовать образовательный процесс там невозможно", — уточнил Гурак.
Гурак еще раз подчеркнул, что каждая школа имеет разные подходы, разные возможности, а также разные географические расположения.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в этом году регионы получат деньги на строительство укрытий в школах. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд грн.
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