Рада заборонила навчання дітей у дитсаках російською мовою

Рада ухвалила закон про дошкільну освіту — що зміниться
Верховна Рада України ухвалила закон про дошкільну освіту українських дітей. Зокрема, він дозволяє навчання у дитсадках мовою корінних народів або нацменшин.
Про це написала народна депутатка Ірина Геращенко у Telegram в четвер, 6 червня.
Закон про дошкільну освіту
"299 нардепів з усіх фракцій підтримали
законопроєкт про дошкільну освіту №8030", — йдеться у повідомленні.
Так, законопроєкт дозволяє навчання у дитсадках мовою корінних народів або національних меншин, але не російською. Водночас він забороняє усі форми дискримінації.
Згідно з документом, в Україні дозволять вводити дистанційне або домашнє навчання, а батькам бути поруч із дітьми під час освітнього процесу за попереднім погодженням з керівництвом.
Крім того, пропонується:
- розширити можливості та гарантії для дошкільної освіти усіх дітей дошкільного віку з урахуванням потреб, здібностей та вибору індивідуальних освітніх траєкторій, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей ВПО;
- запровадити дерегуляцію та демократизацію в системі освіти;
- передбачити систему економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;
- врахувати потенціал закладів, у тому числі приватних;
- створити мотивацію для інвестування в дошкільну освіту;
- стимулювати забезпечення цивільного захисту у сфері дошкільної освіти тощо.
Раніше Рада ухвалила закон щодо застосування англійської мови в Україні. Відтепер вона визнана основною з мов міжнародного спілкування.
Також ми писали, що парламент підтримав у першому читанні підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. "За" проголосувало 249 народних депутатів.
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