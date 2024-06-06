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Рада ухвалила закон про дошкільну освіту — що зміниться

6 червня 2024 13:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рада заборонила навчання дітей у дитсаках російською мовою
Дитячий садок. Ілюстративне фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України ухвалила закон про дошкільну освіту українських дітей. Зокрема, він дозволяє навчання у дитсадках мовою корінних народів або нацменшин.

Про це написала народна депутатка Ірина Геращенко у Telegram в четвер, 6 червня.

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"299 нардепів з усіх фракцій підтримали
законопроєкт про дошкільну освіту №8030", — йдеться у повідомленні.

Так, законопроєкт дозволяє навчання у дитсадках мовою корінних народів або національних меншин, але не російською. Водночас він забороняє усі форми дискримінації.

Згідно з документом, в Україні дозволять вводити дистанційне або домашнє навчання, а батькам бути поруч із дітьми під час освітнього процесу за попереднім погодженням з керівництвом.

Крім того, пропонується:

  • розширити можливості та гарантії для дошкільної освіти усіх дітей дошкільного віку з урахуванням потреб, здібностей та вибору індивідуальних освітніх траєкторій, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей ВПО;
  • запровадити дерегуляцію та демократизацію в системі освіти;
  • передбачити систему економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;
  • врахувати потенціал закладів, у тому числі приватних;
  • створити мотивацію для інвестування в дошкільну освіту;
  • стимулювати забезпечення цивільного захисту у сфері дошкільної освіти тощо.
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Скриншот допису Геращенко

Раніше Рада ухвалила закон щодо застосування англійської мови в Україні. Відтепер вона визнана основною з мов міжнародного спілкування.

Також ми писали, що парламент підтримав у першому читанні підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. "За" проголосувало 249 народних депутатів.

Верховна Рада
освіта
школи
закон
навчання
дитячі садочки
діти

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