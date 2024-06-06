Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Рада приняла закон о дошкольном образовании — что изменится arrow

Рада приняла закон о дошкольном образовании — что изменится

6 июня 2024 13:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Совет запретил обучение детей в детсадах на русском языке
Детский сад. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада приняла закон о дошкольном образовании украинских детей. В частности, он позволяет обучение в детсадах на языке коренных народов или нацменьшинств.

Об этом написала народная депутат Ирина Геращенко в Telegram в четверг, 6 июня.

Читайте также:

Закон о дошкольном образовании

"299 нардепов из всех фракций поддержали
законопроект о дошкольном образовании №8030", — говорится в сообщении.

Так, законопроект позволяет обучение в детских садах на языке коренных народов или национальных меньшинств, но не на русском. В то же время, он запрещает все формы дискриминации.

Согласно документу, в Украине разрешат вводить дистанционное или домашнее обучение, а родителям быть рядом с детьми во время образовательного процесса по предварительному согласованию с руководством.

Кроме того, предлагается:

  • расширить возможности и гарантии для дошкольного образования всех детей дошкольного возраста с учетом потребностей, способностей и выбора индивидуальных образовательных траекторий, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, детей ВПЛ;
  • ввести дерегуляцию и демократизацию в системе образования;
  • предусмотреть систему экономических гарантий развития заведений дошкольного образования;
  • учесть потенциал заведений, в том числе частных;
  • создать мотивацию для инвестирования в дошкольное образование;
  • стимулировать обеспечение гражданской защиты в сфере дошкольного образования и т.д.
null
Скриншот поста Геращенко

Ранее Рада приняла закон о применении английского языка в Украине. Теперь он признан основным из языков международного общения.

Также мы писали, что парламент поддержал в первом чтении повышение акцизного налога на табачные изделия. "За" проголосовало 249 народных депутатов.

Верховная Рада
образование
школы
закон
учеба
детские сады
дети

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня