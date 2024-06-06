Совет запретил обучение детей в детсадах на русском языке

Рада приняла закон о дошкольном образовании — что изменится
Верховная Рада приняла закон о дошкольном образовании украинских детей. В частности, он позволяет обучение в детсадах на языке коренных народов или нацменьшинств.
Об этом написала народная депутат Ирина Геращенко в Telegram в четверг, 6 июня.
Закон о дошкольном образовании
"299 нардепов из всех фракций поддержали
законопроект о дошкольном образовании №8030", — говорится в сообщении.
Так, законопроект позволяет обучение в детских садах на языке коренных народов или национальных меньшинств, но не на русском. В то же время, он запрещает все формы дискриминации.
Согласно документу, в Украине разрешат вводить дистанционное или домашнее обучение, а родителям быть рядом с детьми во время образовательного процесса по предварительному согласованию с руководством.
Кроме того, предлагается:
- расширить возможности и гарантии для дошкольного образования всех детей дошкольного возраста с учетом потребностей, способностей и выбора индивидуальных образовательных траекторий, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, детей ВПЛ;
- ввести дерегуляцию и демократизацию в системе образования;
- предусмотреть систему экономических гарантий развития заведений дошкольного образования;
- учесть потенциал заведений, в том числе частных;
- создать мотивацию для инвестирования в дошкольное образование;
- стимулировать обеспечение гражданской защиты в сфере дошкольного образования и т.д.
Ранее Рада приняла закон о применении английского языка в Украине. Теперь он признан основным из языков международного общения.
Также мы писали, что парламент поддержал в первом чтении повышение акцизного налога на табачные изделия. "За" проголосовало 249 народных депутатов.
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