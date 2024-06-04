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Рада у першому читанні підтримала підвищення акцизу на тютюнові вироби

4 червня 2024 15:48
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Рада проголосувала за підвищення податку на тютюновий акциз
Зал Верховної Ради і народні депутити. Фото: wikipedia
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Верховна Рада підтримала у першому читанні підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. "За" проголосувало 249 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 4 червня.

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Нардепи проголосували у першому читанні та вирішили встановити з 1 січня 2028 року нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.

На своїй сторінці Железняк написав, що ціна на акциз та на податок прив'язується не до гривні, а до курсу євро. Відповідно до цього у 2025 році акциз зросте на 23%, а  потім 2016-2028 буде по +5%. В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації. 

Допис нардепа
Допис Железняка у Facebook

"Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробіву 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн", — зазначив у дописі нардеп.

Також депутат повідомив, що до другого читання він з колегами планує розглянути питання ТВЕНів (тютюнові вироби електричного нагрівання), адже на цьому наголошують громадські організації. 

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав реєстр про збільшення акцизів на паливо на своєму засіданні 31 травня. 

Верховна Рада сьогодні розглянула закон про статус англійської мови та прийняла його. Згідно нього англійська мова тепер в Україні визнана основною з мов міжнародного спілкування.

Україна
Верховна Рада
народні депутати
акцизи
закон
Ярослав Железняк
податки

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