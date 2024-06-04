Совет проголосовал за повышение налога на табачный акциз

Зал Верховной Рады и народные депутаты. Фото: wikipedia

Верховная Рада поддержала в первом чтении повышение акцизного налога на табачные изделия. "За" проголосовали 249 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 4 июня.

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Нардепы проголосовали в первом чтении и решили установить с 1 января 2028 года новые размеры ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС.

На своей странице Железняк написал, что цена на акциз и налог привязывается не к гривне, а к евро. Согласно этому в 2025 году акциз вырастет на 23%, а затем в 2016-2028 годах будет по +5%. В этом году прибавка будет только в случае девальвации.

Сообщение Железняка в Facebook

"Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13, 8 млрд грн", — отметил в сообщении нардеп.

Также депутат сообщил, что до второго чтения он с коллегами планирует рассмотреть вопросы ТИЭНов (табачные изделия электрического нагрева), ведь это подчеркивают общественные организации.

Напомним, Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал реестр об увеличении акцизов на топливо на своем заседании 31 мая.

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