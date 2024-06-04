Статус англійської мови в Україні змінено

Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні
Верховна Рада України у вівторок, 4 червня, ухвалила закон щодо застосування англійської мови в Україні. Відтепер вона визнана основною з мов міжнародного спілкування в Україні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Використання англійської в Україні
"За" відповідний законопроєкт в цілому проголосували 236 народних депутатів. Відтепер законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Також закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
"P.S. Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана", — уточнив нардеп.
Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт про продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних до 150 днів.
Також ми писали, що парламент призначив нового суддю Конституційного суду — ним став Сергій Різник.
Читайте Новини.LIVE!