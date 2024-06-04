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Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні

4 червня 2024 13:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Статус англійської мови в Україні змінено
Верховна Рада України. Фото: rada.gov
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України у вівторок, 4 червня, ухвалила закон щодо застосування англійської мови в Україні. Відтепер вона визнана основною з мов міжнародного спілкування в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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"За" відповідний законопроєкт в цілому проголосували 236 народних депутатів. Відтепер законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

статус англійської мови в Україні
Результати голосування. Фото: Telegram/Железняк

"P.S. Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана", — уточнив нардеп.

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Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт про продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних до 150 днів.

Також ми писали, що парламент призначив нового суддю Конституційного суду — ним став Сергій Різник.

Верховна Рада
мова
англійська мова
народні депутати
закон

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