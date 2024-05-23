Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Рада призначила нового суддю Конституційного суду — про кого йдеться arrow

Рада призначила нового суддю Конституційного суду — про кого йдеться

23 травня 2024 13:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Верховна Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду
Засідання Конституційного суду України. Фото: ccu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада України у четвер, 23 травня, призначила нового суддю Конституційного суду. Йдеться про Сергія Різника.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Читайте також:

Новий суддя Конституційного суду

"Щойно Верховна Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду", — розповів Гончаренко.

За його призначення проголосували 276 нардепів.

null
Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Що відомо про Сергія Різника

Сергій Різник народився 27 листопада 1980 в місті Калуш Івано-Франківської області. Відомо, що він доктором юридичних наук, професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. До того ж Різник — проректор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Новий суддя Конституційного суду України Сергій Різник
Сергій Різник. Фото: ЛНУ ім. Івана Франка

З квітня 2019 року є заступник голови Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.

З грудня 2021 член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт щодо збільшення розміру штрафів за паркування. Водночас вносяться зміни до прав місцевої влади на евакуацію автівок.

Також Рада проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань фортифікаційних споруд. До неї увійдуть деякі народні депутати. 

Верховна Рада
суд
КСУ
Україна
судді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ