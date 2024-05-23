Засідання Конституційного суду України. Фото: ccu.gov.ua

Верховна Рада України у четвер, 23 травня, призначила нового суддю Конституційного суду. Йдеться про Сергія Різника.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Читайте також:

Новий суддя Конституційного суду

"Щойно Верховна Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду", — розповів Гончаренко.

За його призначення проголосували 276 нардепів.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Що відомо про Сергія Різника

Сергій Різник народився 27 листопада 1980 в місті Калуш Івано-Франківської області. Відомо, що він доктором юридичних наук, професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. До того ж Різник — проректор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сергій Різник. Фото: ЛНУ ім. Івана Франка

З квітня 2019 року є заступник голови Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.

З грудня 2021 член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт щодо збільшення розміру штрафів за паркування. Водночас вносяться зміни до прав місцевої влади на евакуацію автівок.

Також Рада проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань фортифікаційних споруд. До неї увійдуть деякі народні депутати.