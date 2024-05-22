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Рада прийняла за основу законопроєкт, який забороняє евакуацію автівок під час воєнного стану

22 травня 2024 15:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рада хоче заборонити евакуацію авто та збільшити штрафи за паркування
Запарковані автомобілі. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України у середу, 22 травня, прийняла за основу законопроєкт щодо збільшення розміру штрафів за паркування. Водночас вносяться зміни до прав місцевої влади на евакуацію автівок.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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Збільшення штрафів за паркування

"Рада прийняла за основу №9092-3 про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.

підняття розміру штрафів за парковки в Україні
Результати голосування. Фото: Железняк

Згідно з цим законопроєктом пропонується:

  • підняти розмір штрафів за порушення правил паркування;
  • заборонити евакуацію автомобілів місцевій владі під час дії правового режиму воєнного стану.

"За" відповідне рішення у першому читанні проголосували 234 нардепи.

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Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Рада також ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами. 

Крім того, депутати проголосували за законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

Верховна Рада
парковка
штрафи
законопроєкт
водії

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