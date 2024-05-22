Рада хоче заборонити евакуацію авто та збільшити штрафи за паркування

Рада прийняла за основу законопроєкт, який забороняє евакуацію автівок під час воєнного стану
Верховна Рада України у середу, 22 травня, прийняла за основу законопроєкт щодо збільшення розміру штрафів за паркування. Водночас вносяться зміни до прав місцевої влади на евакуацію автівок.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Збільшення штрафів за паркування
"Рада прийняла за основу №9092-3 про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.
Згідно з цим законопроєктом пропонується:
- підняти розмір штрафів за порушення правил паркування;
- заборонити евакуацію автомобілів місцевій владі під час дії правового режиму воєнного стану.
"За" відповідне рішення у першому читанні проголосували 234 нардепи.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Рада також ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами.
Крім того, депутати проголосували за законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.
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