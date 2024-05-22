Рада хочет запретить эвакуацию авто и увеличить штрафы за парковку

Рада приняла за основу законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей во время военного положения
Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, приняла за основу законопроект об увеличении размера штрафов за парковку. В то же время вносятся изменения в права местных властей на эвакуацию автомобилей.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Увеличение штрафов за парковку
"Совет принял за основу №9092-3 об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.
Согласно этому законопроекту предлагается:
- поднять размер штрафов за нарушение правил парковки;
- запретить эвакуацию автомобилей местным властям во время действия правового режима военного положения.
"За" соответствующее решение в первом чтении проголосовали 234 нардепа.
Напомним, на сегодняшнем заседании Рада также приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами.
Кроме того, депутаты проголосовали за законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.
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