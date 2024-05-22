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Рада приняла за основу законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей во время военного положения

22 мая 2024 15:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Рада хочет запретить эвакуацию авто и увеличить штрафы за парковку
Запаркованные автомобили. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, приняла за основу законопроект об увеличении размера штрафов за парковку. В то же время вносятся изменения в права местных властей на эвакуацию автомобилей.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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"Совет принял за основу №9092-3 об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.

поднятие размера штрафов за парковки в Украине
Результаты голосования. Фото: Железняк

Согласно этому законопроекту предлагается:

  • поднять размер штрафов за нарушение правил парковки;
  • запретить эвакуацию автомобилей местным властям во время действия правового режима военного положения.

"За" соответствующее решение в первом чтении проголосовали 234 нардепа.

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Скриншот сообщения Железняка

Напомним, на сегодняшнем заседании Рада также приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами.

Кроме того, депутаты проголосовали за законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.

Верховная Рада
парковка
штрафы
законопроект
водители

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