Рада хочет запретить эвакуацию авто и увеличить штрафы за парковку

Запаркованные автомобили. Фото: РБК-Украина

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, приняла за основу законопроект об увеличении размера штрафов за парковку. В то же время вносятся изменения в права местных властей на эвакуацию автомобилей.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также:

Увеличение штрафов за парковку

"Совет принял за основу №9092-3 об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.

Результаты голосования. Фото: Железняк

Согласно этому законопроекту предлагается:

поднять размер штрафов за нарушение правил парковки;

запретить эвакуацию автомобилей местным властям во время действия правового режима военного положения.

"За" соответствующее решение в первом чтении проголосовали 234 нардепа.

Скриншот сообщения Железняка

Напомним, на сегодняшнем заседании Рада также приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами.

Кроме того, депутаты проголосовали за законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.