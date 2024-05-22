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Рада ухвалила законопроєкт про спільний роумінг з країнами ЄС

22 травня 2024 12:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українці зможуть користуватися мобільною мережею без роумінгом за кордоном
Роумінг. Ілюстративне фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України у середу, 22 травня, ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. Тепер громадяни України не будуть сплачувати додаткові кошти, користуючись мобільним зв'язком за кордоном.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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Спільний роумінг з країнами ЄС

"У другому читанні ухвалено законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з ЄС", — йдеться у повідомленні.

Тож тепер українці, які виїжджають до країн ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку без сплати додаткових коштів за послуги роумінгу.

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Скриншот допису Гончаренка

Надаємо, 22 травня Рада також проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань фортифікаційних споруд. До неї увійдуть деякі народні депутати. 

Крім того, раніше депутати скасували штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії. Механізм буде діяти до кінця воєнного стану.

Верховна Рада
Європейський союз
українці
роумінг
законопроєкт
мобільний оператор

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