Украинцы смогут пользоваться мобильной сетью без роуминга за границей

Роуминг. Иллюстративное фото: открытые источники

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, приняла законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом. Теперь граждане Украины не будут платить дополнительные средства, пользуясь мобильной связью за границей.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Во втором чтении принят законопроект №10265 о единой роуминговой зоне с ЕС", — говорится в сообщении.

Теперь украинцы, которые выезжают в страны ЕС, смогут пользоваться национальными тарифами мобильной связи без уплаты дополнительных средств за услуги роуминга.

Скриншот поста Гончаренко

22 мая Рада также проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам фортификационных сооружений. В нее войдут некоторые народные депутаты.

Кроме того, ранее депутаты отменили штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях. Механизм будет действовать до конца военного положения.