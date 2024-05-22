Украинцы смогут пользоваться мобильной сетью без роуминга за границей

Рада приняла законопроект о совместном роуминге со странами ЕС
Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, приняла законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом. Теперь граждане Украины не будут платить дополнительные средства, пользуясь мобильной связью за границей.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Совместный роуминг со странами ЕС
"Во втором чтении принят законопроект №10265 о единой роуминговой зоне с ЕС", — говорится в сообщении.
Теперь украинцы, которые выезжают в страны ЕС, смогут пользоваться национальными тарифами мобильной связи без уплаты дополнительных средств за услуги роуминга.
22 мая Рада также проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам фортификационных сооружений. В нее войдут некоторые народные депутаты.
Кроме того, ранее депутаты отменили штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях. Механизм будет действовать до конца военного положения.
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