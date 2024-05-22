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Рада приняла законопроект о совместном роуминге со странами ЕС

22 мая 2024 12:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинцы смогут пользоваться мобильной сетью без роуминга за границей
Роуминг. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, приняла законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом. Теперь граждане Украины не будут платить дополнительные средства, пользуясь мобильной связью за границей.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Во втором чтении принят законопроект №10265 о единой роуминговой зоне с ЕС", — говорится в сообщении.

Теперь украинцы, которые выезжают в страны ЕС, смогут пользоваться национальными тарифами мобильной связи без уплаты дополнительных средств за услуги роуминга.

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Скриншот поста Гончаренко

22 мая Рада также проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам фортификационных сооружений. В нее войдут некоторые народные депутаты.

Кроме того, ранее депутаты отменили штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях. Механизм будет действовать до конца военного положения.

Верховная Рада
Европейский союз
украинцы
роуминг
законопроект
мобильный оператор

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