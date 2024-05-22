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Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами

22 травня 2024 14:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні будуть боротися з шахрайськими кол-центрами
Кол-центр. Ілюстративне фото: Adelina Call Center
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України у середу, 22 травня, ухвалила у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами. За відповідний документ проголосували 267 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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"Рада прийняла в першому читанні Законопроєкт №10190 про боротьбу з кол-центрами. ЗА основу — 267", — йдеться у повідомленні.

Як пояснив Железняк, проєкт доповнює Кримінальний Кодекс України новими статтями:

  • Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1).
  • Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255-4).
  • Залучення до участі в електронно комунікаційній шахрайській організації.

Метою законопроєкту є посилення боротьби з так званими "чорними" кол-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними займаються вимаганням грошей у громадян.

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Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, в Одесі перед судом постануть учасники злочинної схеми за масштабне шахрайство, яке здійснювали під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад 5 млн гривень. 

Також ми писали, що правоохоронці викрили в Одесі шахраїв, серед яких були шестеро громадян Чехії. Усіх іноземців на підставі скоєних злочинів видворили з України, їхніми справами зайнялись державні правоохоронні органи. 

Верховна Рада
шахрайство
дзвінки
законопроєкт

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