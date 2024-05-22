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Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами

22 мая 2024 14:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине будут бороться с мошенническими колл-центрами
Колл-центр. Иллюстративное фото: Adelina Call Center
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами. За соответствующий документ проголосовали 267 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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"Рада приняла в первом чтении Законопроект №10190 о борьбе с колл-центрами. ЗА основу — 267", — говорится в сообщении.

Как объяснил Железняк, проект дополняет Уголовный кодекс Украины новыми статьями:

  • Электронно-коммуникационное мошенничество (190-1).
  • Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4).
  • Привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации.

Целью законопроекта является усиление борьбы с так называемыми "черными" колл-центрами, а именно мошенниками, которые благодаря завладению персональными данными занимаются вымогательством денег у граждан.

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Скриншот поста Железняка

Напомним, в Одессе перед судом предстанут участники преступной схемы за масштабное мошенничество, которое осуществлялось под видом международного инвестиционного холдинга. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более 5 млн гривен.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили в Одессе мошенников, среди которых были шесть граждан Чехии. Всех иностранцев на почве совершенных преступлений выдворили из Украины, их делами занялись государственные правоохранительные органы.

Верховная Рада
мошенничество
звонки
законопроект

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