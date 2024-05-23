Заседание Конституционного суда Украины. Фото: ccu.gov.ua

Верховная Рада Украины в четверг, 23 мая, назначила нового судью Конституционного суда. Речь идет о Сергее Ризныке.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Только что Верховная Рада назначила Сергея Ризныка судьей Конституционного суда", — рассказал Гончаренко.

За его назначение проголосовали 276 нардепов.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Что известно о Сергее Ризныке

Сергей Ризнык родился 27 ноября 1980 года в городе Калуш Ивано-Франковской области. Известно, что он доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. К тому же Ризнык — проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Сергей Ризнык. Фото: ЛНУ им. Ивана Франко

С апреля 2019 года заместитель председателя Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины.

С декабря 2021 года член Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об увеличении размера штрафов за парковку. В то же время вносятся изменения в права местных властей на эвакуацию автомобилей.

Также Рада проголосовала за создание временной специальной комиссии по фортификационным сооружениям. В нее войдут некоторые народные депутаты.