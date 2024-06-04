Состояние английского языка в Украине изменено

Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov

Верховная Рада Украины во вторник, 4 июня, приняла закон о применении английского языка в Украине. Теперь она признана основным из языков международного общения в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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"За" соответствующий законопроект в целом проголосовали 236 народных депутатов. Теперь законом закрепляется статус английского языка, как одного из языков международного общения в Украине.

Также закон определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Результаты голосования. Фото: Telegram/Железняк

"P.S. Была дискуссия по правке №336 (внесена за день до принятия закона), предусматривающая бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. Она была поддержана", — уточнил нардеп.

Скриншот поста Железняка

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных для военнообязанных до 150 дней.

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