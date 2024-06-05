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Закон про англійську мову — в Раді перерахували зміни, які чекають на українців

5 червня 2024 04:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Закон про англійську мову — що зміниться для українців
Діти вивчають англійську мову на курсах. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народна депутатка України Євгенія Кравчук заявила, що після погодження законопроєкту про англійську мову перехід буде поступовим. За її словами, чинних держслужбовців не переатестовуватимуть, натомість під зміни підпадають нові спеціалісти.

Про це Євгенія Кравчук розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 4 червня. 

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Нардепка зазначила, що держслужбовці, керівний склад Нацполіції, прокурори та митники отримують платню з держбюджету. Тому держава "має право встановлювати додатковий критерій для них", зокрема знання англійської.

"Не йтиметься про переатестацію тих, хто вже працює на цих посадах. Йдеться про власне кандидатів, коли людина лише отримує посаду. І для більшості категорій буде (надаватися. — Ред.) значний перехідний період: від двох до чотирьох років після закінчення воєнного стану", — пояснила Кравчук.

Коли діти почнуть вивчати англійську

Посадовиця зауважила, якщо закон підтримають, то з 2026 року в дитячих садочках, школах і закладах вищої освіти англійська мова буде обов'язковою для вивчення.

"Звичайно, для дорослого населення також будуть програми. Мінцифри вже запустило проєкт Future perfect, його вже можна знайти. Це безкоштовні онлайн-курси англійської мови. І також сподіваємося на ваучери для мовних курсів для дорослого населення", — наголосила депутатка.

Що буде з українським дубляжем після закону про англійську

Кравчук запевнила, що після ухвалення закону український дубляж збережуть.

"Квоти, які зараз існують, також зберігаються. Понад 90% фільмів мають бути перекладені українською мовою. І тільки 10% можуть бути показані (у кіно. — Ред.) мовою оригіналу. У кінотеатрах кажуть, що економічно не вигідно показувати ці 10% фільмів… Але ми хочемо стимулювати. Правкою ми доручили Кабміну розробити механізм субсидій, щоб кінотеатри справді могли показувати у межах квоти до 10% фільмів (мовою оригіналу. — Ред.)" — додала посадовиця.

Нагадаємо, що Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт про англійську мову у вівторок, 4 червня. Документ офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в державі.

Також ми повідомляли, що в Україні набув чинності новий правопис, який затвердили ще 2019 року. Таким чином українці отримали п'ятирічний перехідний період для адаптації під нові вимоги.

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